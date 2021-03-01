Ertuğrul Özkök: Erol Bulut, çok az teknik direktörün yapabileceği bir şey yaparak Mesut Özil gibi bir uluslararası starı kulübeye aldı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugün köşesinde Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanında 1-0 kazandığı maçı değerlendirdi. Mesut Özil'in 67. dakikada kenara gelmesi kararına değinen Özkök, "Erol Bulut, çok az teknik direktörün yapabileceği bir şey yaparak Mesut Özil gibi bir uluslararası starı kulübeye aldı" dedi.

Özkök, "67’inci dakika önemliydi. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü çok az teknik direktörün yapabileceği bir şeyi yaptı. mesut Özil gibi uluslararası bir starı maçtan kulübeye aldı. Böylesine cesur ve kritik kararı alan bir teknik direktörün maçın geri kalanı için yeni bir hikayesi olmalıydı. O hikaye gol olarak geldi. Maç o andan itibaren bir ‘Mourinho’, ‘Guardiola’, ‘Jurgen Klopp’ tarzı teknik direktör maçı haline geldi. Ve bir daha gördük ki, teknik direktörün damgasını vurduğu maçlar çok daha zevkli oluyor" diye yazdı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in 67. dakikada kulübeye alınmasıyla beraber yeni bir tartışmanın başlayacağını dile getiren Özkök, "Fenerbahçe ilk defa bir karşılaşmayı Mesut Özil sahadan ayrıldıktan sonra kazandı. Şimdi ister istemez şu sorular tartışılacak: Takım Mesut Özil’le mi daha iyi oynuyor, onsuz mu?" ifadelerini kullandı.

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