Spor yazarları, Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u yendiği maçla ilgili ne dedi?
01 Mart 2021 09:21
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Spor yazarları, Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi köşelerinde değerlendirdiler. Yazıların tamamını, paragraf sonlarında ismi verilen gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
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Erman Toroğlu: Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, can alıcı pozisyonlarda 'başıma iş almayayım' diye faul düdüklerini çalıp oyunu döndürdü. İki takıma da bu tarz pozisyonlar vardı. Hakem cesaretsiz. Korkuyorsan hakemlik yapma. Fenerbahçe hücumda, Trabzon 2 top kaybetti, faul çaldı. Bence faul değil. Sonra Nwakaeme, Serdar'dan topu çaldı. Nwakaeme kalçasını dayayıp topu aldı. Hakem 'faul' dedi. Buna faul çalınırsa 'Yürü git ya' derim. Böyle faul mü olur? Maçın son anlarında ceza alanında Valencia'nın Bakasetas'ın yüzüne kolu ile vurması ise net penaltı. Pozisyon gri filan değil, çok net. VAR'daki Cüneyt Çakır'ın hakemlik ömrü kısaldı. Çakır bu pozisyonda çağırmayarak ileriye yatırım yapıyor. 3 büyük kulüple iyi geçinmezsen komisyonlara almazlar seni. Hem Cüneyt Çakır'ın hem de Yaşar Kemal Uğurlu'nun utanması gerekir. Bu net penaltıyı nasıl vermezler, inanılır gibi değil. Hakemlerin kararları ile bir taraf bayram sevinci yaşıyor, bir taraf üzüntü. Böyle şey mi olur... [Sabah]
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Ahmet Çakar: Dün usta yazar Yaşar Kemal'in ölüm yıldönümüydü, hakem Yaşar Kemal'in de çok kötü bir gecesiydi... İlk yarıda Nwakaeme gole gidecek, bir faul icat edip pozisyonu kesiyor. Uzatma dakikalarında da Bakasetas'ın suratına atılmış çok net bir dirsek var. Böyle penaltılar çalınıyor, üstelik VAR davetleri de oluyor. Ama dün gece bu davet olmadı. [Sabah]
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Mehmet Demirkol: Pelkas’la şahane bir gol bulmuş olmalarına rağmen değişikliklerin oyunu yeniden ele alma konusunda işe yaradığını söyleyemeyiz. Bu, kişisel bir başarıydı. Alanı geçişi, şut tercihi, her şeyiyle... Sonrasında oyundan çıkışı ise topu zaten alacak olan Trabzonspor’a ikram gibi oldu. Hakemin Bakasetas’nın yüzüne, Valencia’nın koluyla müdahalesine penaltı çalmayışı Bulut’un şansı oldu. Tabii Avcı için de durum tam tersi. [Fanatik]
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Şansal Büyüka: Trabzonspor’un “ahh” diye saçını-başını yolacağı tek pozisyon, Djaniny‘nin direkten dönen kafa vuruşuydu. Trabzonspor’un son bölümlerde baskılı olduğu dakikaları bile kaleci Altay yere yatmadan tamamladı. Elbette, son saniyelerde Trabzonspor’un isyan ettiği penaltı pozisyonu... Bakasetas ile Valencia‘nın hava topu mücadelesinde Valensia‘nın kolu ile Bakasetas’ın yüzü arasında temas var. Penaltı verilir mi? Böyle penaltı çok verildi. Pozisyondan emin olamadım, maç sonrası güvendiğim iki hakeme sordum, ikisi de “penaltı” dedi. Ama maçta da VAR odasında Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler, sahada da Yaşar Kemal Uğurlu var. Hadi hakem vermedi, VAR‘da ülkenin en önemli iki hakemi oturuyor, onlar da vermedi. Verilse çok tartışılırdı, verilmedi çok tartışılıyor. Ekuban’a ikinci sarı olur mu? Bir tartışma konusu da bu. [Milliyet]
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İskender Günen: İkinci yarı yine Nwakaeme'nin aldığı toplarla pozisyon bulmaya çalışan bir Trabzonspor vardı. Ama öndeki diğer oyuncular yardımcı olmadıkları için pozisyon üretmek son derece zor oldu. Serkan'ın gereksiz top kaybından sonra gol Pelkas ile geldi. Böylesi büyük maçlarda yetenekli oyuncuların bireysel becerileri öne çıkar. Yani kaybedilen topta Pelkas gibi bir oyuncuya şut şansı verdiğinizde sonucu belirler. Her iki takım arasında kaliteli oyuncu anlamında büyük farklar olduğu gerçeği göz ardı edilmesin. Ama bu büyük bir maç, yeteneklerin sonucu değiştirebileceği bir karşılaşma olarak değerlendirilmedir. Serdar ve Nwakaeme'nin hava topu mücadelesindeki faul düdüğü yanlıştı. Faul olmayan pozisyonda Trabzon'un atak girişimi söz konusuydu. Ayrıca F.Bahçe ceza sahası içinde Bakasetas'ın kafasına gelen dirseği görmeyen Uğurlu, maçın kaderini belirledi. Nedense böylesi kritik maçlarda yapılan hatalar hep Trabzonspor aleyhine denk geliyor! [Sabah]
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Zeki Uzundurukan: Trabzonspor'un önde oynayan üç futbolcusu Ekuban, Nwakaeme ve Djaniny çok kötü bir maç çıkardı. Bu üç oyuncu gününde olmayınca, hücum zenginliği olmayan bir Trabzonspor izledik. Trabzonspor'un maç boyunca yakaladığı en net pozisyon bir duran toptan geldi. Djaniny'nin kafa vuruşu direkten döndü. Trabzonspor'un geriye düştükten sonra futbol oynamak aklına geldi adeta. [Fotomaç]
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Cemal Ersen: Nwakaeme’yi kilitlerken, karşısındaki Ekuban’a önlem alması, Trabzonspor’un hızını kesti. Ev sahibi ekibin şöyle bir eksiği var. Oyuna ortadan, göbekten dahil olmayacaksın, rakibe şut şansı vermeyeceksin. Fenerbahçe bu açığı ilk bölümde çok zorladı. Ya Trabzonspor? Psikolojik üstünlük yetmiyor. Kağıt üzerindeki bu avantajını kullanırken, futbolun gereklerini yerine getiremedi. İkinci bölümde çok daha istekli ve skoru belirlemek isteyen bir Trabzonspor vardı sahada. Kazanmak için öyle çaba harcadın ki, yağmurun sahayı ağırlaştırması bile hızını kesemedi. Ama oyuna hakim iken, vazgeçmeyeceksin savunmadan. Faturası ağır olur. O golde takım halinde hata vardı. Futbolun acı gerçeği, topa sahip olmaya çalışırken, uzaktan gelen tehlikeyi karşılayacaksın. Bu yengilginin anlamı farklıdır. Mutlaka bir ders olacaktır. Trabzonspor maçı değil, psikolojik bir sınavı kaybetti. Demek ki henüz bu ağır yükü üstlenecek gücü yokmuş. [Milliyet]
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Ali Gültiken: Trabzonspor, oyunun bütününde savunmada sakin kalarak Ekuban, Bakasetas ve Nwakaeme ile istediği hücum şansını yakalamayı düşündü ama bunda çok başarılı olamadı. Fenerbahçeli futbolcuların ikinci toplarda bu oyunculara yakın oynamasının büyük etkisi oldu. Hücum devamlılığını sağladı ve oyunu her defasında kazanma adına zorladı. [Sabah]
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Necmi Perekli: Oyunu özellikle ilkyarıda konuk takım Fenerbahçe inisiyatifine alarak Trabzonsporu kendi şartlarına uydurarak oynadı. Bu yarıda kalesinde gerçekten çok önemli kurtarışlar ve yakın pozisyonlardaki vuruşlara müdahale eden Trabzonspor kalecisi Uğurcan vardı. Bu maç şampiyonluk yarışında şartları bir miktarda olsa belirleyici bir faktör idi. Trabzon'un eksiği bugün ortasahanın topu kullanmada saha yoğunluğuna sahip olmada zayıf kaldığını fark ettim. Berat, Flavio ve Bekasetas ortasahada gerekli bloklar arası bağlantıyı ve komünikasyonu istenildiği gibi sağlayamayınca alan üstünlüğü tamemen F.Bahçe'ye geçti.. Maça en çok zevk ve keyif katan iki takımında kalecilerinin yaptığı müdahalelerdi. Uğurcan'ın yediği gole gelirsek. Bu denli havaları malum azizliği topların yere vurup sektikten sonra hem falso alması hem de hız kazanması sebebi ile Uğurcan bu topa gerekli müdahalede bulunmadı. [Fotomaç]
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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u yendiği maçla ilgili ne dedi?