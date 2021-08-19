Fatih Terim: Ceza kararlarının maç günü açıklanmasına alışkınız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçını yorumladı, "2. maçta Galatasaray gereğini yapacaktır" dedi. Terim, Marcao'ya verilen cezayla ilgili olarak da "Ceza kararlarının maç günü açıklanmasına alışkınız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçını yorumlarken, "Biz onlardan iyi bir takımız. Oyun içinde 2'yi de bulabilirdik, olmadı. Taçtan, kornerden ki iyi çalışmamıza rağmen hata oluyor, 1-1 oldu. Kazanmak isterdik ama herhalde biraz daha yorgunluğumuz ortaya çıktı. İstanbul'da Allah'ın izniyle turu geçeceğiz. Mühim olan gruplara kalabilmek. Burada bitirmek isterdik açıkçası ama rakip de iyi mücadele etti. Temaslı oyun, bire bir oyun, rahatsız edici bir oyun olacağını söylemiştim. 2. maçta Galatasaray gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

TFF'den Marcao'ya verilen 8 maçlık cezayla ilgili olarak da konuşan Terim, şunları kaydetti:

"Galatasaray olarak ceza kararlarının maç günü açıklanmasına alışkınız. Bazen gece, bazen maç anı açıklarlar. Ne düşündüklerini bilemem. Schalke maçı öncesi de böyle bir şey olmuştu biliyorsunuz. Başkanımızın zaten basın toplantısı var. Muhakkak, her şeyi söyleyecektir, konuşacaktır. Ne söyleyeceğini bilmiyorum ama."

"Eğer verirlerse 'biz hazırız' bekliyoruz"

Gedson Fernandes transferiyle ilgili olarak ise Terim, "Gedson'u başkaları da istiyor galiba. Ancak ben ilişkilerim sebebiyle biliyorum 'hayır' diyorlar. Vermek istemiyorlar. Eğer verirlerse 'biz hazırız' bekliyoruz. Ayrılması halinde bizi tercih edeceğinden şüphem yok" açıklamasını yaptı.

Bazı oyuncuların performanslarıyla ilgili olarak da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Eleştirilen oyuncular olacak, biz de eleştirileceğiz. Galatasaray gerektiğinde pres de yapıyor, süresi uzun değildi ama yaptık. Bir kez daha söylüyorum, 3. deplasmana geldik. Ben oyuncularımdan memnunum. Her geçen gün daha iyi olacağız" diye konuştu.

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