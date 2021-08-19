PFDK'dan Galatasaraylı Marcao'ya 8 maç ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta Giresunspor'la oynanan maçta takım arkadaşına saldıran Galatasaraylı Marcao'ya 8 maç men cezası verdi.

Marcao, geçen pazartesi oynanan Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atarak saldırmış, sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

PFDK, Brezilyalı futbolcuya 8 maç men ve para cezası verdi. PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına..."