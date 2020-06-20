Fatih Sultan Mehmet'in, 20. yüzyılda yapılan portresi ilk kez sergilenecek

Fatih Sultan Mehmet’in, ressam Halil Paşa tarafından 20. yüzyılda yapılan portresi, Milli Saraylar’a bağlı Resim Müzesi’nde sonbaharda açılacak sergide ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, içinde Fatih Sultan Mehmet’e ait 5 portrenin de bulunduğu koleksiyonu ziyaretçilerle buluşturacak. İtalyan ressam Fausto Zonaro başta olmak üzere ressamlar Hasan Rıza, Halil Paşa, Feyhaman Duran ve Paolo Veronese imzalı portreler, sanat tarihi açısından belge niteliği taşıyor.

Milli Saraylar Resim Müzesi Yöneticisi ve sanat tarihçisi Gülsen Kaya, ilk defa sergilenecek Fatih Sultan Mehmet’in portresinin, Sultan Vahdettin’in kızı Rukiye Sultan’ın eşi Şerif Abdülmecit tarafından Türk ressam Halil Paşa’ya sipariş verildiğini ve bu resmin 20. yüzyıl yorumuyla çizildiğini belirtti. Ressam Halil Paşa’nın bu portreyi eski örneklere bakarak çizdiğini söyleyen Kaya, portrenin, hanedanın bir damadı tarafından sipariş verilmesi ve ilk defa sergilenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Gülsen Kaya, şimdiye kadar hep yabancı ressamların gözüyle padişah portrelerinin sergilendiğini, ilk defa Resim Müzesi’inde Halil Paşa’nın yorumuyla padişah portresinin görüleceğini ifade etti. Sonbaharda açılması planlanan sergide yine Halil Paşa’nın yorumuyla ilk defa Yavuz Sultan Selim portresinin de yer alacağını anlatan Kaya, koleksiyonda yabancı ressamların yaptığı padişah portrelerin de bulunacağını söyledi.