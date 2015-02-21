Fatih Projesi'nde 18 milyon yerine 730 bin tablet dağıtıldı, başarı oranı yüzde 10'un altında kaldı

Okullarda teknoloji kullanımı yaygınlaştırmayı ve eğitimde tabletlerden yararlanmayı öngören Fatih Projesi’nde açıklanan başarı oranı gerçekleşmedi. 2015’te 4.3 milyar lira bütçe ayrılan proje de yazılım ve donanım altyapısı yüzde 6’da kalırken, 18 milyon yerine 730 bin tablet dağıtıldı. Projenin toplam başarı oranı gerçekleşme oranı yüzde 10’un altında.

Ezelhan Üstünkaya’nın Bugün’de yer alan haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü Eğitimde FATİH Projesi ile ilgili muhalefet, soru önergelerine yanıt gelmemesi üzerine Bilgi Edinme Kanunu kapsamında son gerçekleşme rakamlarına ulaştı. TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi, CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter’in edindiği bilgiye göre, projede gerçekleşme rakamları kalem kalem yüzde 10’un altında kaldı.

Yazıcı dağıtımı yüzde 6’da kaldı

MEB’in son verilerine göre, 55 bin 224 okulun donanım ve yazılım altyapısının tamamlanması gerekirken sadece 3 bin 362 okulun altyapısı tamamlandı. Alt yapı yapılanması, yüzde 6,08’de kaldı. 55 bin 224 okula doküman kamera ve çok fonksiyonlu yazıcı dağıtımı yapılması gerekirken sadece 3 bin 657 okula, dağıtım yapıldı. Kamera ve yazıcı dağıtımı yüzde 6,62 oldu.

18 milyon değil 730 bin tablet

Proje kapsamında okul öncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullardaki 570 bin dersliğe akıllı tahta ve internet ağ altyapısı sağlanacaktı. Ayrıca her öğretmene ve her öğrenciye tablet bilgisayar verilecekti. Ulaştırma Bakanlığı tarafından da desteklenen Performans Programı’nda, öğrenci ve öğretmenlere, 2 milyon 208 bin 537 adet tablet dağıtılacağı, 9 bin 247 okulda cihaz kurulumu yapılacağı ifade edildi.

Ancak, 18 milyon 228 bin 936 öğrenci ve öğretmene tablet bilgisayar dağıtımı yapılması gerekirken sadece 731 bin 503 yani yüzde 4,01 öğrenci ve öğretmene dağıtım yapılabildiği ortaya çıktı.

Sadece 84 bin dersliğe donanım

620 bin dersliğin etkileşimli tahta ile donatılması gerekirken sadece 84 bin 921 derslikte donatım yapıldı. Yüzde 13,69 oranında dersliğe etkileşimli tahta ulaştırılabildi.

4.3 milyar lira bütçe

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2015’e ilişkin Performans Programı’nda, 2015 yılı için 663 milyon lirası bütçeden, 3.6 milyar lirası bütçe dışı olmak üzere toplam 4.3 milyar lira bütçe ayrıldı.

1,5 milyar liraya mal olacaktı

Fatih Projesi’nin imza töreni 22 Ekim 2010’da yapıldı. Ulaştırma eski Bakanı Binali Yıldırım, projenin 1 milyar 500 milyon liraya mal olacağını açıkladı. Ancak FATİH Projesi’ne, sadece 2013’te 1 milyar 400 milyon lira ödenek ayrıldı. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat 2012’de “Bu yılın eylül ayına kadar 3657 orta öğretim kurumunda, yani Türkiye genelindeki liselerin yarısında Fatih Projesi’nin kurulumu tamamlanmış olacak. 4 yıl içinde de ülke genelinde yaklaşık 42 bin okulda, 570 bin sınıfta Fatih Projesi hayata geçecek” demişti.

2013’te tamamlanacağı açıklandı

Proje kapsamında akıllı tahta ihalesine 23 Kasım 2011’de çıkıldı. Projenin 5 yılda, yani 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmıştı. Daha sonra projenin 2015 sonunda tamamlanacağı belirtildi. Projenin 2011-2014 arasında gerçekleştirilmesi öngörülüyordu fakat 2015’te dahi bitirilemedi.

İhale iptal edilmişti

12 Ekim 2012’de yapılan ilk akıllı tahta ihalesinde 339 milyon 600 bin lira ile en düşük teklifi Vestel vermişti. 2013’teki ikinci kısım ihaleyi 999 milyon 722 bin 226 lira ile Vestel kazandı. Ancak ihale Danıştay tarafından iptal edildi. Yazıcıları kapsayan ikinci kısım ihalesi ise 96 milyon 359 bin 58 lira ile OYTEK'in olmuştu. Tablet bilgisayar alım ihalesini ise 409 milyon lira ile Telpa Telekomünikasyon almıştı. Altyapı ihale bedeli de 66 milyon 763 bin lira tutmuştu. Geçtiğimiz günlerde, Netaş Telekom toplam 249 milyon 94 bin lira bedelle yeni ihaleyi kazandı.