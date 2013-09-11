6. ve 7. sınıflar Fatih Projesi'ne kadar ortaöğretim sınavına girmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yerine gelen sistemde de değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, 4 yanlış 1 doğruyu götürecek, yerleştirme puanı 700’lük sistemle hesaplanacak ve 6 ile 7. sınıflar Fatih Projesi hayata geçene kadar sınava girmeyecek.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın SBS’nin kaldırılmasının ardından geçtiğimiz hafta açıkladığı “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş” (TEOG) modeli tartışılmaya devam ederken, revizyon yapılacağı iddiaları gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın İstanbul’da önceki akşam eğitimcilerle yaptığı toplantıda gelen eleştiriler üzerine “4 yanlışın 1 doğruyu götürmeme” ve “puan hesaplama sistemi” kararlarını revize edebilecekleri mesajı verdiği öğrenildi.

Eğitimcilerle buluştu

Bakan Avcı, önceki akşam İstanbul’da aralarında bazı eğitim editörleri ve yazarların da olduğu bir grup eğitimci ile bir araya geldi.

Bakan Avcı’ya TEOG sistemini uygulamaya koyacak olan YEĞİTEK Genel Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti. Toplantıda Nabi Avcı geçtiğimiz hafta açıklanan TEOG sistemine ilişkin görüş alışverişinde bulunurken, dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

‘4 yanlış 1 doğru’

Vatan’dan Kıvanç El’in edindiği bilgiye göre toplantıda TEOG sistemine ilişkin eleştiriler Avcı’ya aktarılırken yeni sistemde getirilen 4 yanlışın 1 doğruyu götürmemesi düzenlemesine karşı çıkıldı.

Toplantıya katılan eğitimciler, “4 yanlış bir doğruyu götürmediği zaman 20 sorunun tamamını atanlar olabilir illa ki 4-5 doğru tutturur. Öte yandan soruları çözme gayretinde olup, 5 doğru yapabilen ne olacak? Bu eşitsizlik yaratan bir durum ve sınav mantığına da aykırı” değerlendirmesi yaptı.

Avcı’nın bu eleştiriler üzerine yanındaki bürokratlarına not aldırıp, “Haklısınız, bu önerileri değerlendirelim, inceleyelim. Gerekirse yeniden ele alırız” yanıtı verdiği bildirildi.

Avcı’nın, “Sistem kendi içinde çok değişken bir yapıda. Sürekli güncellenip geliştirilecek bir sistem getirdik. Zaman içinde yanlışlıklar, eksiklikler olursa sistem bunu düzeltmeye müsait” dediği de bildirildi.

700 puan baz hesabı

Toplantıda eğitimciler, “100’lük puan sistemine 1,2 milyon öğrencinin sıkıştırılması yanlış. Puan hesaplama sistemi değiştirilmeli” eleştirisini de getirdi.

Avcı’nın da bu öneriye, “Biz sistemi açıklarken net bir 100 olur gibi bir rakam vermedik, ancak örnekler 100 üzerinden. Puanlama sistemi değerlendirilir, 700 üzerinden hesaplanabilir. Bu yönde zaten çalışma var” yanıtı verdiği kaydedildi. Buna göre TEOG’da adayların her yıl sonu puanları hesaplanırken ağırlıklandırılacak ve 700 puan üzerinden hesaplamalar yapılacak.

Fatih projesi bitince

Bakan Avcı’nın TEOG’un açıklandığı basın toplantısında kullandığı, “Sistem bu yıl 8. sınıflarda başlayacak daha sonraki yıllarda 6 ve 7. sınıfta hayata geçecek” sözünü de detaylı açıkladığı bildirildi.

Avcı’nın, “FATİH Projesi’nin tamamlanıp tüm öğrencilerin tabletlerine kavuşması ile açık uçlu sınav yapabileceğiz. Bu sınavı yapmaya başladığımız yıldan itibaren de 6. ve 7. sınıflarda da sınavlar yapılmaya başlanacak. Seneye 6. ve 7. sınıflar başlayacak gibi bir durum yok. Bunun için en az 3-4 yıllık bir süreç gerekiyor. Zaten sistemi tamamen bir sürece yaydık. Sistem şu anda eleştirilebilir eksiklikleri de olabilir ancak FATİH Projesi olsun, yazılıların uygulanması olsun sistem oturduğunda görülecek ki, öğrenciler için en iyi sistem bu. Hem yeni bir sınav da getirmiyoruz bunu ısrarla söylüyorum, mevcut yıl içindeki sınavlardan birini merkezi yapıyoruz olan bu...” değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

Öğretmen alım sistemi değişiyor

Bakan Avcı toplantıda öğretmen alımlarında geçerli olan ve “80 sayılı karar” olarak bilinen kararı değiştirmek için de çalışma başlattıklarını açıkladı. Öğretmenlik alanlarına atamalarda esas alınacak üniversite bölümlerini düzenleyen karar için üniversitelerden görüş istendi. 80 sayılı kararın yanı sıra öğretmen alımında alan sınavının dışında sosyal becerilerin de ölçülebileceği bir sistem üzerinde çalışıldığı da toplantıda MEB bürokratlarınca dile getirildi. Avcı’nın, “Öğretmenlerin mezun oldukları yükseköğretim programına göre hangi öğretmenlik alanlarına atanacakları hem eğitimin kalitesi, hem de öğretmenlerimizin yetiştirilmesi ve istihdamında hayati öneme sahip bir konu” dediği bildirildi.



Bakan Avcı önceki gün de bir programda, “Talim Terbiye Kurulu’nun gizli bir anayasası, o anayasada 80 sayılı karar olduğunu öğrendim. Bir şey sorduğunuz zaman kısık sesle ‘80 sayılı karar efendim’ deniyordu. Yani ‘Fazla kurcalama’ anlamına gelen ses tonuyla söyleniyordu” demişti.

Dershanenin adı ‘Etüt Merkezleri’

Bakan Avcı, dershanelerin kapatılması sürecine ilişkin de açıklamalar yaptı. Avcı’nın, “Dershane ifadesini yasadan tamamen çıkartacağız” dediği öğrenildi. Avcı, bunun yerine “Eğitim Danışmanlığı”, “Etüt Merkezleri” gibi kurumların devam edeceği bilgisini de aktardığı kaydedildi.

MEB planlamasına göre Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nun 2. maddesi “f” bendindeki “Dershane” tanımı değişecek. Söz konusu maddede Dershane; “Öğrencileri; bir üst okulun veya yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlamak, istedikleri derslerde yetiştirmek ve bilgi düzeylerini yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını ifade eder” şeklinde tanımlanıyor. Bu ifade artık yer almayacak ve bağlantılı yasalardaki “dershane” kelimelerinin tamamı çıkarılarak “dershane” tarih olacak. Ancak “dershane” yerine “Danışmanlık” tanımı getirilecek ve bu kurumlar “Öğrencilerin derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini yapmalarına yardımcı olan, kültürel faaliyetler yapmasına destek veren kurumlar” olarak tanımlanacak.