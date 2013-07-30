FATİH projesinde eski danışmanlar boş oturtuluyor

FA­TİH Pro­je­si (Fır­sat­la­rı Araş­tır­ma ve Tek­no­lo­ji­yi İyi­leş­tir­me Ha­re­ke­ti) için yeni danışmanlar işe alındığı, eski danışmanların ise MEB kampüsünde bekletildikleri ortaya çıktı. Bekleyen danışmanların aylık maliyeti 2 milyon lira.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre, pro­je için 6 ay­da 50 milyon TL’­den faz­la pa­ra har­ca­yan Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da (MEB) Eski bakan Ömer Din­çer, Ba­kan­lık teş­ki­la­tı­nı ye­ni­den ya­pı­lan­dır­mak is­te­di. An­cak atı­lan adım­lar so­run­la­rı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di.

Maliyet 2 milyon TL

Ko­nu­la­rın­da uz­man 300 bü­rok­rat hiç­bir iş ve­ril­me­den Be­şev­le­r’­de­ki MEB Kam­pü­sü­’n­de beklemeye alındı. Bu bü­rok­rat­la­ra MEB’in te­mel taş­la­rın­dan olan şu­be mü­dür­le­ri de ek­len­di. İş ve­ril­me­den otur­tu­lan yö­ne­ti­ci­le­ri­n dev­let büt­çe­si­ne ma­li­ye­ti ise ay­lık 2 mil­yon li­ra­ya ulaş­tı.

Sü­rü­len ve ay­lık 2 bin TL ma­aş alan ög­ret­men­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ri­len da­nış­man­ ge­nel mü­dü­rün yak­la­şık 6 bin 500 TL ma­aş al­dı­ğı Ye­ni­lik ve Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’n­de da­nış­man­la­ra ay­lık 10 bin li­ra ma­aş bağ­lan­dı. Ay­rı­ca Ye­ni­lik ve Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü Mus­ta­fa Ko­ç’­un özel ka­lemi de 10 bin TL ma­aş­la FA­TİH Projesi’ne ko­or­di­na­tör ola­rak atan­dı.