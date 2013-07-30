FATİH projesinde eski danışmanlar boş oturtuluyor

FATİH Projesi (Fırsatları Araştırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) için yeni danışmanlar işe alındığı, eski danışmanların ise MEB kampüsünde bekletildikleri ortaya çıktı. Bekleyen danışmanların aylık maliyeti 2 milyon lira.
Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre, proje için 6 ayda 50 milyon TL’den fazla para harcayan Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) Eski bakan Ömer Dinçer, Bakanlık teşkilatını yeniden yapılandırmak istedi. Ancak atılan adımlar sorunları da beraberinde getirdi.
Maliyet 2 milyon TL
Konularında uzman 300 bürokrat hiçbir iş verilmeden Beşevler’deki MEB Kampüsü’nde beklemeye alındı. Bu bürokratlara MEB’in temel taşlarından olan şube müdürleri de eklendi. İş verilmeden oturtulan yöneticilerin devlet bütçesine maliyeti ise aylık 2 milyon liraya ulaştı.
Sürülen ve aylık 2 bin TL maaş alan ögretmenlerin yerine getirilen danışman genel müdürün yaklaşık 6 bin 500 TL maaş aldığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde danışmanlara aylık 10 bin lira maaş bağlandı. Ayrıca Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Koç’un özel kalemi de 10 bin TL maaşla FATİH Projesi’ne koordinatör olarak atandı.