Fatih Portakal: Sedat Peker benim gözümde bir toplum savaşçısı değil

Gazeteci Fatih Portakal, Uğur Dündar'ın organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkındaki "Halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor" paylaşımını yorumladı. Portakal, "Sedat Peker benim gözümde bir toplum savaşçısı değil" düşüncesini dile getirdi.

Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aralarında menfaat çatışması başlamasaydı bu araştırılmayan rezil iddiaları duyacak mıydık? Hayır! Her şeyin bir nedeni var. Dün susmuştu, bugün konuşuyor, yarın da susabilir. Peker, bir toplum savaşçısı degil benim gözümde. İhanete uğramış su anda araştırılmayan rezillikleri ifşa eden biri sadece…" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Uğur Dündar'dan Sedat Peker paylaşımı: Halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor