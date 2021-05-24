Fatih Portakal: Peker’in uyuşturucu rotası iddiaları ulusal değil, uluslararası artık; çok isim, çok ülke, çok yönetim zan altında!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ortaya attığı iddialar tartışılmaya devam ediyor. Gazeteci Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden “#memleketin durumu” etiketiyle yaptığı paylaşımda Sedat Peker'in açıklamaları üzerinden iktidarı eleştirdi. Videolarda ismi geçenlerin üzerine atılmış çamuru temizleme telaşı içinde olduğunu ifade eden Portakal, “Çoğu konuşamaz tedirgindir” dedi.

Peker’in videolarında çizdiği uyuşturucu ticareti rotasının ulusal değil uluslararası bir konu olduğunu ifade eden Portakal, “Çok isim, çok ülke, çok yönetim zan altında. İzliyoruz!" diye yazdı.

Fatih Portakal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mafya lideri karanlık iddialarda bulunur. Siyaset çamura bulaşmış vaziyette yürür gider. İsmi geçenler çamuru temizleyememenin telaşı içindedir. Çoğu konuşamaz tedirgindir. Savcılar sadece izler. Ekonomiyi hiiiiiiç sormayın. Yönetenlere kalırsa ülke ilerliyordur. #MemleketinDurumu"

"Sedat Peker’in uyuşturucu rotası iddialarından sonra sanmayın ki bu iddia sadece bizim ülkemizde sınırlı kalacak! Uyuşturucu ticaretinin uluslararası yolculuğundan bahsediyor. Konu ulusal değil, uluslararası artık! Çok isim, çok ülke, çok yönetim zan altında. İzliyoruz!"