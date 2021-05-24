Fatih Portakal: Peker’in uyuşturucu rotası iddiaları ulusal değil, uluslararası artık; çok isim, çok ülke, çok yönetim zan altında!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ortaya attığı iddialar tartışılmaya devam ediyor. Gazeteci Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden “#memleketin durumu” etiketiyle yaptığı paylaşımda Sedat Peker'in açıklamaları üzerinden iktidarı eleştirdi. Videolarda ismi geçenlerin üzerine atılmış çamuru temizleme telaşı içinde olduğunu ifade eden Portakal, “Çoğu konuşamaz tedirgindir” dedi.
Peker’in videolarında çizdiği uyuşturucu ticareti rotasının ulusal değil uluslararası bir konu olduğunu ifade eden Portakal, “Çok isim, çok ülke, çok yönetim zan altında. İzliyoruz!" diye yazdı.
Fatih Portakal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Mafya lideri karanlık iddialarda bulunur. Siyaset çamura bulaşmış vaziyette yürür gider. İsmi geçenler çamuru temizleyememenin telaşı içindedir. Çoğu konuşamaz tedirgindir. Savcılar sadece izler. Ekonomiyi hiiiiiiç sormayın. Yönetenlere kalırsa ülke ilerliyordur. #MemleketinDurumu"
"Sedat Peker’in uyuşturucu rotası iddialarından sonra sanmayın ki bu iddia sadece bizim ülkemizde sınırlı kalacak! Uyuşturucu ticaretinin uluslararası yolculuğundan bahsediyor. Konu ulusal değil, uluslararası artık! Çok isim, çok ülke, çok yönetim zan altında. İzliyoruz!"
|
Peker son videosunda uyuşturucu ticaretine ilişkin hangi iddialarda bulunmuştu?
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan yayınladığı video serisinin yedincisinde Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'la ilgili şu iddialarda bulunmuştu:
"Kokain, önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. En son 4 ton 900 kilo geçen sene 9 Haziran’da yakalandı. Daha sonra yeni bir güzergâh çalışması. ABD’de uyuşturucuyla mücadele çok güçlü ve baskın karakter. Orada sistemi döndüremeyeceklerini anlayınca 800 kilometre Venezuela ile sınırları var. Kolombiya’dan oradan geçirmek çok kolay,yeni adres. Venezuela’da sıfır kontrol. Buraya döneceğiz bir de bize gelen kokainler diyorsunuz ya. Avrupa’da kokainin fiyatı çok ucuz, 45 bin eurolarda kilosu. Türkiye’de çok pahalı, esas pahalı olan yer Orta Doğu.
Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergâh kurmak için Venezuela’ya kim gitti? Evet kim gitti? Eski başbakanımız sayın Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım bey. Bu senenin başında ocak ayında gitti 4 gün kaldı, şubat ayında gitti 4 gün kaldı. Karakas Limanı var oradan kuru yük gemileri direk Türkiye’ye gelebiliyor ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler Dominik üzerinde de çok yakalanmaya başlayacak. Yeni güzergâh burası."
- TIKLAYIN: Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkan Yıldırım'a ağır suçlamalar: Uyuşturucu ticareti, KKTC cinayetleri, Mumcu ve Adalı suikastleri!
- TIKLAYIN -İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'in evine yapılan operasyonun görüntülerini paylaştı: Karısının iç çamaşırına sığınamaz kimse, edepsiz!
- TIKLAYIN - Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır
- TIKLAYIN - Sedat Peker'den ikinci video: "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu"
- TIKLAYIN - Sedat Peker'den üçüncü video: "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz"
- TIKLAYIN - Sedat Peker dördüncü videoda, 'kendisine koruma verdiğini' açıkladığı İçişleri Bakanı Soylu'dan gelen haberle yurt dışına kaçtığını iddia etti!
- TIKLAYIN: Sedat Peker'den beşinci video: "Devletin bilgisi dahilinde Fethullah Gülen'le görüşmeye gittiğini söyleyen Mehmet Ağar'ın elinde yazılı emir var mıdır; yoksa devlet geleneğinde terör örgütü liderine sözlü talimatla insan yollanır mı?"
- TIKLAYIN: Sedat Peker'den 6. video | Peker, Demirören'e seslendi: AKP'li vekil rica etti, Hürriyet gazetesini ben bastırttım, senin oturduğun koltukta benim emeğim var