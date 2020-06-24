Fatih Portakal 'kovuldu' iddialarına yanıt verdi

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 19 Haziran Cuma akşamı, izleyenlere Eylül ayından yeniden ekranlarda olacağını açıklaması yapmış, ancak bazı çevreler tarafından 'kovuldu' iddiası ortaya atılmıştı. Fatih Portakal, iddialara Twitter sayfasından yayınladığı videoyla yanıt verdi.



Fatih Portakal cuma günkü haber bülteninde yaptığı veda konuşması ile izleyenleri şaşırtırken, bir süre ekranlara ara vereceğini açıklamıştı.

Gazeteci Portakal'la ilgili son günlerde ise sosyal medyada "FOX TV'den kovuldu" iddiaları gündeme geldi.

"Bu arada duydum ki, yine birileri kovdurmuş beni"

Portakal, hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Portakal, "Yeni bir gün, yeni bir seyir... Selametle yol almaya devam... Bu arada duydum ki, yine birileri kovdurmuş beni. Hala başaramadılar... Duymak istediginiz cevap dümen başından gelsin" ifadelerine yer verdi.