Fatih Portakal: İstanbul’a kayyım atanması kayyım atanan diğer yerlere benzemez

Gazeteci Fatih Portakal, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör'le ilgili özel teftiş başlattığını duyurmasıyla ilgili olarak, olası bir kayyum atanması yorumlarına "İstanbul’a kayyım atanması kayyım atanan diğer yerlere benzemez." değerlendirmesiyle yanıt verdi.

Portakal, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İBB’deki terör iddiası teftişi kime zarar verir? Anketler aşağı ivmeli Erdoğan ve Cumhur ittifakı gösteriyor. Bir de Peker’in iddialarıyla güven bunalımı yaşayan Soylu var. AKP’nin stratejisi arasında hele kayyım atanması düşünülüyorsa iş daha da kontrolden çıkar.

İstanbul’a kayyım atanması kayyım atanan diğer yerlere benzemez. Orası İstanbul. İmamoğlu’nun popülaritesini arttırır. Erken seçimi hızlandırır. Millet ittifakının seçmenini her yerde kenetler. Apolitikleri politize eder. Kararsızların kararını dahi etkiler.

Adalete artan güvensizlikle birlikte ekonomik buhranın yanında bir de büyük siyasi ve toplumsal kriz yaşanır ki, Erdoğan’ın en son isteyeceği durumdur diye düşünüyorum. Tabi normal şartlarda 1,5 yıl sonra seçim olacaksa!

AKP her halde böylesi siyasi hatayı yapacak kadar öngörüsüz degildir.

Olacağı kanımca şu: AKP teftişi başlatır, zamana yayar, unutulmaya bırakır. Seçime kadar da açmaz diye düşünüyorum.Aksi durum Soylu Erdoğan’ı yakar, İmamoğlu’nun CB adaylığının önü açılır. Göreceğiz."

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