Fatih Portakal hakkında açılan kaç dava var?

T24

Fox TV Ana Haber’in sunucusu Fatih Portakal, hakkında açılan kaç dava olduğunu açıkladı. 12 dosyada davalı taraf olduğunu kaydeden Portakal, bunlardan beşinin devam ettiğini, beşi hakkında takipsizlik kararı verildiğini, 2’sinden de beraat ettiğini söyledi.

Kişisel Twitter hesabından bir açıklama yapan Portakal, “Aklıma geldi, davalı/davacı olarak kaç dosyam var öğrenmek istedim? Kanalın hukuk servisi bildirdi: Toplam 109 adet dosya, 97’sinde dava eden benim. 12’sinde şikayet edilenim. Bunun; 5’i devam ediyor, 7’sinin de 5’i savcılardan takipsizlik aldı. Kalan 2 beraat. Fena sonuç değil” dedi.

Portakal, 10 Aralık tarihli ana haber bülteninde, toplumsal muhalefetin baskı altına alındığını ve hak aramak için barışçıl protestoların mümkün olamayacağını söylemişti. Bu ifadeler üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" ifadelerini kullanmıştı. Bunun ardından da Portakal hakkında, canlı yayında Fransa’daki ‘Sarı Yelekler’ eylemleriyle ilgili yaptığı konuşma nedeniyle ‘suç işlemeye alenen teşvik’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.