Fatih Portakal: Süleyman Soylu, kabine değişikliğinde ilk gidecek olanlardan

Eski FOX TV ana haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, organize suç örgütü liderinden hüküm giyen Sedat Peker’in hedefinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddiaların ardından yaptığı açıklamaların Cumhur İttifakı’nı zor durumda bıraktığını ve AKP'lileri tatmin etmediğini ileri sürerek, Soylu’nin ilk kabine değişikliğinde görevinden alınacağını öne sürdü.

Sedat Peker, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin iddialarına devam ediyor...

TIKLAYIN - Fatih Portakal: Peker’in uyuşturucu rotası iddiaları ulusal değil, uluslararası artık; çok isim, çok ülke, çok yönetim zan altında!

Gazeteci Portakal, Soylu’nun ise katıldığı canlı yayınlarda yaptığı açıklamaların Cumhur İttifakı’nı zor durumda bıraktığını ve AKP'lileri tatmin etmediğini savundu.

TIKLAYIN - TBMM Başkanı Şentop, “Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var” diyen Soylu’dan belgeleri istedi

Portakal, Soylu’nun ilk kabine değişikliğinde görevinden alınacağını iddia etti.

“İçişleri bakanı Soylu’nun ittifakı yıprattığı aşikar”

Fatih Portakal’ın Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle;

“Sedat Peker’in onca iddiasından sonra yaşananlar ortada. Kimileri ayıplı bir şekilde gidiyor. Çoğunluğu sessizce izliyor. Acaba ismim anılır mı korkusu yaşıyor? Ne rezil bir durum değil mi?

İçişleri bakanı Soylu’nun ittifakı yıprattığı aşikar. Peker’in iddialarına verdiği yanıtlar partililerini bile tatmin etmiyordur. Kabine değişikliğinde ilk gidecek olanlardan kanımca. Erdoğan bu duruma daha fazla tahammül edemez. Bahçeli ne yapar peki?”