Fatih Portakal’dan AKP’li Çamlı paylaşımı:  Böyle bir yeteneği bu topraklar görmedi, bence bir sonraki Maliye Bakanı!

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Gazeteci <strong>Fatih Portakal,</strong> AKP İstanbul Milletvekili <strong>Ahmet Hamdi Çamlı'</strong>nın "B<em>ugün doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür</em>" açıklamasını yorumladı. </p>\n<p>Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda<em>, "Böyle bir yeteneği bu topraklar görmedi, bence bir sonraki Maliye Bakanı!"</em> ifadesini kullandı. </p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/02/1644485791228-ekran-resmi-2022-02-10-12.34" alt width="389" height="350" /><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/video/akp-li-camli-bugun-dogal-gaz-elektrik-zamlarinin-tamami-chp-zihniyetinin-urunudur,45506" target="_blank" rel="noopener">AKP’li Çamlı: Bugün doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür</a></strong></p>\n<p class="p2"> </p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x87s194?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</body>\n</html>