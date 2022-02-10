Fatih Portakal’dan AKP’li Çamlı paylaşımı:  Böyle bir yeteneği bu topraklar görmedi, bence bir sonraki Maliye Bakanı!

Gazeteci Fatih Portakal, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Bugün doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür" açıklamasını yorumladı.

Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle bir yeteneği bu topraklar görmedi, bence bir sonraki Maliye Bakanı!" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | AKP’li Çamlı: Bugün doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür