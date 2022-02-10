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AKP’li Çamlı: Bugün doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür

"Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok"

10 Şubat 2022 09:42

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, elektrik, doğal gaz faturalarındaki zamlardan CHP'yi sorumlu tuttu. Çamlı, "Bugün doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür" dedi.

Çamlı, Akit TV'de katıldığı programda, "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de. Bugün olan doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı bu zihniyetin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı ABD'nin dolarıyla almak zorunda kaldım bu nedenle yetiştiremiyorum.''  ifadesini kullandı. 

CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Çamlı'nın sözlerine ilişkin olarak, "Bu adam AKP milletvekili; biliyorsunuz değil mi? Yakında Merkez Bankası başkanlığına getirilirse şaşırmayın." yorumunu yaptı. 

CHPzihniyetzamAKPAhmet Hamdi Çamlı

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