Fatih Polat: İktidar medyasında isimlerimizle hedef gösterildiğimiz bir yerde gazetecilik yapıyorum

T24 Haber Merkezi

T24 ve Podbee Media ortak yapımı ‘Yayınlanması Kaydıyla’ podcast serisinin yeni bölümünde Hazal Sipahi’nin konuğu Evrensel gazetesinin genel yayın yönetmeni Fatih Polat’tı.

Gazetecilik kariyerine 1991 yılında haftalık Nokta dergisinde başlayan Fatih Polat ile Nokta ve Gerçek dergilerinde muhabirlik yaptığı dönemi; Evrensel gazetesinin kuruluşunu; Metin Göktepe’nin ölümünü ve dava sürecini; Yeni Evrensel’in kapatılıp Günlük Evrensel olarak yayın hayatına devam edişini; gazetecilerin seyahat özgürlüğünü; gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılandığı davaları; meslektaşları ile dayanışmasını ve basın özgürlüğü mücadelesini; gazetecilik anlayışını; Evrensel’in yıllar içinde maruz kaldığı baskı, sansür ve cezaları ve Basın İlan Kurumu’nun 2019 yılından beri Evrensel’e uyguladığı ilan ambargosunu konuştuk.

Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair derinlemesine söyleşilerin yer aldığı ‘Yayınlanması Kaydıyla’, tüm podcast platformlarında.

Fatih Polat kimdir?

Polat, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Gazeteciliğe 1991'de haftalık haber dergisi Nokta’da başladı. Haftalık Gerçek dergisinde muhabirlik ve Ankara temsilciliği yaptı. Kurulduğu 1995 yılından itibaren Evrensel gazetesinde çeşitli görevlerde bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi olan Polat, aynı zamanda Ben Gazeteciyim İnisiyatifi’nde yer alıyor. Güncel olarak Evrensel gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Fatih Polat’ın aynı zamanda çeşitli kitaplarda mesleki konulara ilişkin makaleleri bulunuyor.

Fatih Polat’tan “iktidarların karşısında olan bir yerden” gazetecilik yapmayı dinledik.