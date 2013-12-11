Vicdan Filmleri Uluslararası Kısa Film Projesi'nde yer alacak filmler belli oldu

T24 video muhabiri Fatih Pınar’ın Hakan Yaman filmi ile Ahmet Atakan Eylemi, Hrant Dink Vakfı 2013 Vicdan Filmleri Uluslararası Kısa Film Projesi’ne katılacak 21 film arasına girdi.

Hrant Dink Vakfı’nın, Hrant Dink’in “Sağduyunun, vicdanın sesi suskunluğa mahkum edildi, şimdi o vicdan çıkış yolu arıyor” cümlesinden ilham alarak düzenlediği Vicdan Filmleri Uluslararası Kısa Film Projesi’nin 2013 dönemi sonuçlandı.

31 Mart-11Kasım 2013 tarihleri arasında Türkiye içi ve dışından, toplam 38 adet vicdan konulu kısa filmler www.vicdanfilmleri.org sitesine katılımcılar tarafından eklenerek projeye dahil oldu.Yine, bu tarihler arasında sitede uygulanan üyelik sistemiyle katılan filmler oylandı, yorumlandı.

Vicdan Filmleri projesinin jüri üyeleri Ahmet Boyacıoğlu, Cem Mansur, Petros Markaris, Rakel Dink, Susanna Harutyunyan, Thomas Balkenhol ve Yeşim Ustaoğlu’nun oylamaları sonucunda ilk 21 film seçildi.

Sıralamada aynı yeri paylaşan filmler ise yönetmenlerinin isimlerine göre alfabetik olarak listelendi. Önümüzdeki süreçte bu filmler bir DVD’de toplanacak ve uluslararası film festivallerine önerilecek. Bu konuda detaylı bilgilendirme filmlerin yönetmenlerine özel olarak yapılacak.

Jürinin, genel oylamaya ek olarak “sinema teşvik bursu”yla ödüllendireceği filmler, aynı zamanda jüri tarafından en fazla oyu alan Fatih Pınar’ın Hakan Yaman filmi ve Ufuk Erden’in TİK-TAK TAK-TİK filmi oldu.

T24 video muhabiri Fatih Pınar'ın hazırladığı "Hakan Yaman" filmi listede ilk sırada yer alırken, Fatih Pınar'ın yine T24'te yayımlanan "Ahmet Atakan Eylemi" ise beşinci sırada yer aldı.

Jüri üyeleri arasında Ahmet Boyacıoğlu, Cem Mansur, Petros Markaris, Rakel Dink, Susanna Harutyunyan, Thomas Balkenhol ve Yeşim Ustaoğlu'nun bulunduğu ekibin seçtiği ilk film "Hakan Yaman" oldu.

'İnsan değil istatistik'

Fatih Pınar'ın "2013 Vicdan Filmleri" sıralamasında ilk sırada yer alan "Hakan Yaman" filmi, Gezi Parkı olaylarında gözünü kaybeden bir servis şoförünün yaşadıklarını konu alıyor:

3 Haziran 2013 akşamı, Sarıgazi Demokrasi Caddesi üzerinde Gezi eylemcilerine müdahale eden Çevik Kuvvet polisleri, eylemci sandıkları servis şoförü Hakan Yaman'ı işkenceyle gözünü çıkardıktan sonra ateşin üzerine atarak terk etti.

İstatistik değil, insan: 'Polis gözümü çıkarttı, yetmedi, beni ateşe attılar!..'

'Ahmet Atakan'ın acısı da çatışmayla geçti Taksim'den'

Fatih Pınar'ın beşinci sırada yer alan filmi "Ahmet Atakan Eylemi" ise, Hatay Armutlu'daki gösteriler sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan için Taksim'de düzenlenen eylemdeki polis müdahalesini konu alıyor:

9 Eylül 2013 tarihinde Antakya'daki ODTÜ'ye destek eylemleri sırasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Ahmet Atakan için gerçekleştirilen eylem kısa sürede polisle çatışmaya dönüşmüştü. Polis göstericilere biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su ile müdahale etmiş, ve eylem sabaha kadar İstiklal caddesi ile ara sokaklarında sürmüştü.

Ahmet Atakan'ın acısı da çatışmayla geçti Taksim'den...