İstatistik değil, insan: 'Polis gözümü çıkarttı, yetmedi, beni ateşe attılar!..'

Gezi Parkı eylemleri sırasında kaç kişinin gözünü kaybettiğine dair yürütülen tartışma süreçte yaralanan insanların hikâyesini gölgede bıraktı. Rakamları değil, yaşananları öğrenmek için Fatih Pınar, Hakan Yaman’ı ziyaret etti.

Yaman, Gezi Parkı eylemleri sürerken, 3 Haziran 2013 akşamı, Sarıgazi Demokrasi Caddesi’ndeydi. Eylemcilere müdahale eden Çevik Kuvvet polisleri, eylemci sandıkları servis şoförü Yaman'a da saldırdı ve Yaman’ın sol gözünü kaybetmesine yol açtı.

“5-6 polisin bana doğru koşarak geldiğini gördüm. Vurdu, beni yere düşürdü. (…) Sert cisimlerle vuruyorlardı, hissediyordum ama göremiyordum. O yetmezmiş gibi içlerindeki sivil polis direk gözümün içine bir şeyle vurmuş. Gözümü çıkartmış resmen. O da yetmezmiş gibi bu sefer çekip ateşin içine bırakıyorlar” diyen, müdahale nedeniyle gözünü kaybetmenin yanı sıra burnu ve almacık kemiği kırılan Hakan Yaman’ın o güne ve sonrasına dair anlattıkları şöyle: