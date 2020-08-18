Fatih Özatay: Tüm göstergelerin birlikte kötüleşmesi bize özgü

Dünya gazetesi yazarı Fatih Özatay Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri G20 ülke grubundaki diğer ülkelerle karşılaştırdığı yazısında, "Sıkça sorulan, sorulmasa da zihinlere takılan bir soru var: Yaşamakta olduğumuz gelişmeler bize özgü mü? Evet, bize özgü. Ne yazık ki durum bu" diye yazdı.

G20 ülkeleriyle Türkiye'yi döviz kurundaki artış oranı, risk primi ve Merkez Bankası'nın döviz rezervindeki değişim gibi verilerle inceleyen Özatay, tüm göstergelerin aynı anda kötüleşmesinin sadece Türkiye'ye özgü olduğunu belirtti.

Özatay, "Durum şöyle: En çok rezervi azalan ülke Türkiye. Gösterge faizi artan tek ülke yine Türkiye. Risk priminin düzeyi ve değişimi açısından Arjantin’in arkasından ikinci sıradayız. Arjantin’in başının yıllardır belada olduğunu hatırlatayım. Dolayısıyla, Arjantin’i dışarıda tutarsak bu gösterge açısından da ilk sıradayız. Kur artışı en fazla Brezilya’da. Arkasından biz geliyoruz. Sonuç açık: Yazının başlangıcında belirttiğim gibi tüm göstergelerin birlikte kötüleşmesi bize özgü. Sevimli bir durum olmadığı ortada; hele döviz cinsinden borcu döviz cinsinden alacaklarına kıyasla oldukça fazla olan bir ülkede" diye yazdı.