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Çevre

Fatih Ormanı'nda "Faili Veysel" protestosu

Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri, projeye karşı hukuki mücadele başlattı

05 Haziran 2016 23:16

Kuzey Ormanları Savunması, Orman Ve Şu İşleri Bakanlığını ve devletin çevre politikalarını, açtıkları “Faili Veysel” pankartıyla protesto etti.

Kuzey Ormanları Savunması (KOS), 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Fatih Ormanı’nda bir araya geldi. KOS aktivistleri, Orman Ve Şu İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu ve devletin çevre politikalarını, açtıkları “Faili Veysel” pankartıyla protesto etti.

Bianet'in haberine göre, KOS aktivistleri, 3. havalimanı, 3. köprü gibi mega projelere ve yeşil alanları yok eden diğer yapılaşma projelerine hammadde sağlamak üzere kullanılan, ve kapasitesi sürekli genişletilen, Akdağlar Madencilik’in taş ocağı şantiyesinde buluştu.

Yapılan açıklamada, taş ocaklarının çevre katliamının görünmeyen yüzü olduğu söylenirken, Kuzey Ormanları köylerinden Ağaçlı’da da bir taş ocağı açılmak istendiğini belirtti.

KOS’un bu projeye karşı dava açarak hukuki mücadele de başlattığını söyleyen aktivistler, 11 Haziran`da Ağaçlı Köyü’nde eylem yapacaklarını duyurdu.

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