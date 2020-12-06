Fatih Mehmet Maçoğlu: Silahı ve mermisiyle dağ keçisini katletmek için gelecek olan kişiye sesleniyorum; köylülerle seni bekliyor olacağım

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre ismi Bradley Garrett Van Hoose olan ve belgede "iş adamı" olarak belirtilen bir avcının Salördek’te bir dağ keçisini vurmasına onay verildi. Doğadaki hiçbir canlıya paha biçilemeyeceğini belirten Maçoğlu, avcıya hitaben "yarın köylüler ve duyarlı dostlarla orada seni bekliyor olacağım" dedi.

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu dağ keçisini avlamaya gelecek avcı için "Bizim için doğadaki hiçbir cana asla paha biçilemez… Dürbünlü silahı ve 50 mermisiyle dağ keçisini katletmek için gelecek olan kişiye sesleniyorum. Yarın köylüler ve duyarlı tüm dostlarla orada seni bekliyor olacağım…" mesajını paylaştı.