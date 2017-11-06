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Kültür-Sanat

Fatih Erdemci 18 yıl aradan sonra müzik hayatına geri döndü

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ŞARKICI Fatih Erdemci, 18 yıl aradan sonra “Kapılar” albümü ile müzik hayatına geri döndü

06 Kasım 2017 13:22

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ŞARKICI Fatih Erdemci, 18 yıl aradan sonra “Kapılar” albümü ile müzik hayatına geri döndü.
“Ben Ölmeden Önce” şarkısı ile 1997 yılında büyük beğeni kazanan şarkıcı Fatih Erdemci, ilk albümünü yayınladığı 1999 yılından bu yana ara verdiği müzik kariyerine geri döndü. Şarkıcı, Ada Müzik firmasının yapımcılığını üstlendiği “Kapılar” albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Aranjörlüğünü besteci ve orkestra şefi Murat Cem Orhan’ın yaptığı albümdeki parçaların söz ve müzikleri Fatih Erdemci’ye ait.

“HERKESİN KENDİ HİKAYESİNİ BİR ŞARKIDA BULMASINI UMUYORUM”
Fatih Erdemci, 18 yıl ara verdiği müzik kariyerine geri dönmesi ve yeni albümü \"Kapılar\"la ilgili şunları söyledi:
“Bunca zaman içinde bana inanan, yaptığım müziği seven yol arkadaşlarımı buldum. Birlikte bestelerimi düşündük. Şarkıları sahnede pişirdik, olgunlaştılar. Uzun zaman içinde birikmiş şarkılardı. Sonunda artık zamanının geldiğini düşündük. Yaş aldıkça şarkılarımın da benimle beraber olgunlaştığını fark ettim. Daha az noktalar kullanan, sakin ve noktalı virgüllerle dinleyiciyi de içine katan, aslında söyledikçe şarkılarımın dışına taşan ve söylemediklerimi de dinleyiciye bırakan şarkılar… Herkesin kendi hikayesini bir şarkıda bulmasını umduğum bu albümün elbette besteleri de ince ince dantel işler gibi örüldü. Çoğunlukla canlı enstrüman kullanmayı tercih ettik. Kendisini uluslararası platformlarda ispat etmiş usta müzisyenlerle çalıştık. Amacım sözler kadar bestelerin de yoğun derinlikli ve kendi başına anlam içeren kalitede olmasıydı. Uzun zamandan sonra yeniden müzikseverlerle buluşuyorum. Bu serüvende yanımda olan herkese, özellikle Jehan Barbur, Akın Eldes ve Pamela Spence’e teşekkür ederim.”

(FOTOĞRAF)

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