Fatih Erbakan'ın yeni partisinin adı belli oldu; izin bekleniyor

Saadet Partisi'ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatan Fatih Erbakan, binayı kendilerinin kullanacağını ifade etti. Ayrıca edinilen bilgilere göre, Erbakan'ın yeni kuracağı partinin isminin “Refah Partisi” olacağı iddia edildi.

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı. Ardından geçen günlerde icra memurları parti binasına gelmişti.

Show TV'ye konuşan Erbakan, "Çatışmanın, kavganın içine girme gibi bir durumumuz yok, istemiyoruz. Yoksa söyleyecek sözümüz olmadığından değil. Tamamen hukuki bir süreç. Kira ödemeden oturmaları mümkün olamayacağı için oradan çıkmaları gerekti." ifadelerini kullandı. Fatih Erbakan, binayı kendilerinin kullanacağını söyledi.

İzin çıkarsa Refah Partisi olacak

Ayrıca eğer izin çıkarsa Fatih Erbakan yeni kuracağı partinin ismini "Refah Partisi" yapacak.

Refah Partisi, Millî Görüş hareketinin 12 Eylül Darbesi'nden sonra kurduğu siyasi partiydi. 1987'de Genel başkanlığa Necmettin Erbakan getirildi. 1991 seçimlerinde meclise girdi. 1995 seçimlerinden birinci parti olarak çıktı. 1997'de Refahyol Hükümetini kurdu.

Refah Partisi, "irtica" ve "laiklik karşıtlığı" gibi iddialarla 16 Ocak 1998 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştı.