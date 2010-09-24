Fatih Erbakan: Numan Bey gitse bile bölünme olmaz

T24

Saadet Partisi'nde Necmettin Erbakan ve Numan Kurtulmuş cepheleri arasındaki gerilim sürüyor. Yönetimde, Erbakan ekibinden ayrılarak yeni parti kurma görüşünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Kongrede Numan Kurtulmuş'un aday olup olmayacağı da henüz netleşmedi. Fatih Erbakan, Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılması durumunda bir bölünmeden bahsedilemeyeceğini çünkü Kurtulmuş'un partide bir tabanın olmadığını iddia etti.Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan NTV'de Can Dündar'ın sorularını yanıtladı.Büyük bir dezenformasyon olduğunu söylemek istiyorum. Buna da şimdiki genel merkez, yönetim neden oluyor. Şöyle ki, sanki bugüne kadar Erbakan Hoca’yla birlikte hareket ediyormuş gibi bir tavır içindeydiler. Yaşananları da yanlış şekilde yansıtarak, örneğin; parti yönetiminin kayyuma devredildiğini söyleyerek bu dezenformasyonu gerçekleştiriyorlar.Burada önce kayyumu açıklamak lazım. Sanki yönetime dışardan birileri gelmiş, yönetime el koymuş gibi bir algı oluşuyor. Bu kongreye çağrı heyetidir. Bu heyet partimizin içinden gelen, hatta bir dönem sayın Kurtulmuş'un danışmanlığını da yapan, partimizin kurucusu olan üç isme verilmiştir.Bu tabii ki kendi kararları. Buna bizim söyleyeceğimiz birşey olamaz. Verecekleri karara saygı duyarız.Bundan sonra nasıl olur bilemem ama Numan bey ve ekibinin ayrılması herhangi bir bölünmeye yol açmaz. Çünkü, Numan Bey ve ekibinin Milli Görüş tabanında, teşkilatta herhangi bir karşılığı yoktur. Numan Bey henüz 10 sene önce akademik dünyadan siyasete transfer olmuş ve İstanbul İl Başkanı olarak başlamıştır. Teşkilattan, tabandan gelen bir isim değildir. Ayrıca teşkilatla ilişkisi zayıftır.Onu demek istemiyorum o kendilerinin bileceği bir iş. Kendileri tekrar görüşmelerle, yaptıkları hatalardan dönerlerse, Yüksek İstişare Kurulu'yla bu değerlendirildiği zaman herhangi bir karar çıkarsa tabii ki biz itaat ederiz, uyarız. Ama ayrılmak isterlerse Milli Görüş'te bir bölünmeye yol açmazlar.Muhterem babamla bu konuda bir görüşmem olmadı. Ama Recai Bey döneminde bile böyle dedikodular çıkartıldı. Bizde öncelikle görev istenmez verilir. Muhterem babam ben partiye girerken 'Fatih'te partiye terlemek için girdi' dedi.Talep gelirse hazırız demeyelim. Heveslenmek, bu yolda bir harekete girmek doğru olmaz.Böyle bir görev çok ağır bir yük. Çok ciddi bir görev ve şeref. Tabii rahatsız olmak değil, bu ağır yükü kaldırmak da kolay değildir. İnşallah hakkımızda en iyisi, hayırlısı olur. Önemli olan sadakat ve itaatte kusur etmeyecek, Milli Görüş çizgisinden ayrılmayacak genel başkan olmasıdır.