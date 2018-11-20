Fatih Altaylı'dan Mehmet Soysal'a: Kanal D ve CNN Türk'ü paralı yapın, engel mi var?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal'ın "Televizyonları izlemenin bir ücreti olmalı" sözlerini değerlendirdi. Soysal'a "Elinin altındaki internet sitelerini hemen yarın, bu yazıyı okuduktan birkaç dakika sonra paralıya çevirebilir. Keza televizyon kanallarını da paralı hale getirebilir" diyen Altaylı, bedava iken izlenme sıkıntısı çeken kanalların para ile izleyici bulmasının daha zor olacağı uyarısında bulundu.

TIKLAYIN-Demirören Medya: Televizyonları izlemenin bir ücreti olmalı

Fatih Altaylı, "Yatay mimari 50 kat mıdır" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Paralı yapın engel mi var?

Demirören Medya Grubu’nun en üst düzey profesyoneli Mehmet Soysal dostumuz medya içeriklerinin bedava olmasından şikayet etmiş.

Doğru söylüyor, gerek internet, gerekse TV içerikleri bedava.

Ama bu bir “şart” ya da “yasal zorunluluk” değil.

Mehmet Bey bundan şikayetçi ise elinin altındaki internet sitelerini hemen yarın, bu yazıyı okuduktan birkaç dakika sonra paralıya çevirebilir.

Keza televizyon kanallarını da “paralı” hale getirebilir.

Mesela Kanal D’yi aylık belirli bir ücret, CNN Türk’ü belirli bir ücretle izletebilir.

Hatta ikisini birden alana bir indirim bile yapabilir.

Bunun önünde hiçbir engel yok.

Ancak sorun şu ki, bedava iken izlenme sıkıntısı çeken kanallara para ile izleyici bulmak daha da zor olabilir.

Yine de Digitürk’ün sahibi Bein Medya’dan gelir paylaşımı istemek tüm kanalların hakkı.

En kestirme yol da bu şimdilik."