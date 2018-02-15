Fatih Altaylı'dan Kurtuluş Tayiz'e: İlker Başbuğ'un kötü bir komutan olduğunu PKK saflarındayken mi fark ettin?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a yönelik olarak "Askerlikten anlamazdı, siyaseti de bilmiyor" diyen Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz'e tepki gösterdi. Tayiz'in "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 13 yıl tutuklu kaldığını hatırlatan Altaylı "Kurtuluş Tayiz, acaba İlker Başbuğ’un kötü bir komutan olduğunu PKK saflarında yer aldığı dönemde mi fark etti?" dedi.

İlker Başbuğ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtıyla ilgili olarak "Operasyonu siyasete alet etmeyin" demişti.

TIKLAYIN - Kurtuluş Tayiz: İlker Başbuğ askerlikten anlamazdı, siyaseti de bilmiyor

Fatih Altaylı'nın "Size karşı kötü mü savaştı!" başlığıyla yayımlanan (15 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bir askerin iyi bir asker olup olmadığına kim karar verir?

Üst rütbedeki komutan veya komutanları.

Bir komutanın iyi bir komutan olup olmadığına kim karar verir?

Daha da üst rütbeli komutanları.

Peki en üst rütbeli komutanın, üzerinde kimse olmayan komutanın iyi bir komutan olup olmadığına kim karar verir?

Kısa vadede siyasi otorite karar verir.

Eğer o komutan savaş halinde bir orduya komuta etmişse bir de tarih karar verir ve en önemli karar da genelde o olur!

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanlığı yaptıktan sonra görev süresi dolunca emekli oldu.

Emekli olduktan sonra hükümet, yani AK Parti hükümeti kendisine “Üstün Hizmet Madalyası” verdi.

Tarih ise henüz değerlendirmesini yapmadı, yapacaktır mutlaka.

Başbuğ, emekli olduktan sonra TSK’ya kurulan kumpas davaları nedeniyle hapse girdi, mahkûm oldu, dönem değişti, serbest kaldı.

Başbuğ’u seversiniz veya sevmezsiniz, eleştirilecek bin tane tarafı vardır.

Ama bir de “had bilmek” diye bir şey vardır.

Bir gazeteci, Kurtuluş Tayiz adında biri, İlker Başbuğ’a yönelik olarak“Kötü bir komutandı, kötü bir siyasetçi oldu” diye bir eleştiri yazısı yazdı.

Bunu hangi askeri bilgiye dayanarak yazdığını bilemiyorum.

Ancak aklıma bir tek şey geliyor.

Belki biliyorsunuzdur, Kurtuluş Tayiz eski bir PKK’lı.

Yargılanıp hapis yatmış bir PKK’lı.

Diyecek bir lafımız olamaz.

Cezasını çekmiş.

Şimdi de gazetecilik yapıyor.

Kurtuluş Tayiz, acaba İlker Başbuğ’un kötü bir komutan olduğunu PKK saflarında yer aldığı dönemde mi fark etti?

PKK’lı olduğu sırada karşısındaki Türk ordusunun harekâtları yanlış yönettiğine mi şahit oldu?

Yoksa durduk yerde bir Genelkurmay Başkanı’na “Kötü komutandı”demek biraz hadsizlik olur.