Fatih Altaylı'dan köşe komşusu Sevilay Yılman'a: Yazmamakla doğru yapıyorsun

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı okuyucularının "Doları niye yazmıyorsun" diyerek tepki gösterdiği köşe komşusu Sevilay Yılman'a destek çıktı. Altaylı, "Yazmamakla doğru yapıyorsun bence. Anlamadığın konuda yazmamak lazım" dedi.

Yılman Türkiye ekonomisi hakkında yorum yapmadığı için eleştiren takipçileri ve arkadaşlarına toplu cevap vermiş, "Salak değilim evet! Ben de görüyorum ülke ekonomisinde bir şeylerin bayağı ters gittiğini" diyerek, “Eğer istediğiniz, bitirdiniz ekonomiyi! Mahvettiniz bizi!” şeklinde yazılar döşenmem ise ok yapayım!" ifadesini kullanmıştı.

TIKLAYIN: Sevilay Yılman: Salak değilim, ben de görüyorum

Altaylı'nın "Koreliler krizde ne yaptı?" başlığıyla (8 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kurlardaki siyasi etki nasıl hesaplanır?

Sevilay Hanımcığım, gelelim size.

Okurların sana tepki gösteriyormuş, “Niye doları moları yazmıyorsun” diye.

Yazmamakla doğru yapıyorsun bence.

Anlamadığın konuda yazmamak lazım.

Zaten yazanlar da pek anlamıyor bu işten.

Sözde “Analiz” yapıyorlar.

Analiz dediğinin “Anal” kökünden geldiği söylenir ki, katılırım genelde.

Bak sana analiz değil bir gerçek yazayım. Basit bir matematik hesabı bu.

Parmakla bile yaparsın.

Herkes rahip meselesi, siyasi etki falan diyor ya.

Mesele öyle değil.

Yani anlayacağın, bu kur artışının siyasi etkileri muhakkak vardır ama tekil değildir o etki. İşin bir de “Dünya ekonomisi” boyutu vardır.

Şöyle ki;

Son üç ayda doların temel paralara karşı yani euro ve sterline karşı performansına bir bakalım.

1 euro 1.25 dolardan 1.16 dolara düştü.

1 sterlin 1.43 dolardan 1.30 dolara düştü.

Yani eurodaki 9 cent kayıp 45 kuruşa karşılık gelir.

Sterlindeki 13 cent 65 kuruşa karşılık gelir.

Bu farkları düşersen ki reel düşüştür piyasa gerçeğidir. Doların siyasi etkiden uzak, ekonomik etki ile gerçek anlamda kazandığı değerdir bu.

Papaza falan bağlı değildir. Ne Almanya’da, ne İngiltere’de tutuklu papaz vardır.

Hakiki, ekonomik kayıptır bu.

Geride kalan düşüş ne kadarsa o da siyasi etkidir.

Sen şimdi oluşan dolar kurundan bu etkiyi düşerken, aradaki fark siyasi etkidir.

Gerisi laftır.

Boş laf.