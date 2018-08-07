Sevilay Yılman: Salak değilim, ben de görüyorum

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman Türkiye ekonomisi hakkında yorum yapmadığı için eleştiren takipçileri ve arkadaşlarına toplu cevap verdi. Yılman, "Salak değilim evet! Ben de görüyorum ülke ekonomisinde bir şeylerin bayağı ters gittiğini" diyerek, “Eğer istediğiniz, bitirdiniz ekonomiyi! Mahvettiniz bizi!” şeklinde yazılar döşenmem ise ok yapayım!" ifadesini kullandı.

Yılman bugünkü köşesinde de CHP'ye yönelik eleştirilerde ve değerlendirmelerde bulundu. Ekonominin kötü gidişatı hakkında yorum yapmadığına yönelik eleştirilere Yılman şu sözlerle yanıt verdi:

Dün telefonda WhatsApp grubumdaki arkadaşlarıma; “Akşam Habertürk’teyim. CHP'de son gelişmeleri, perde arkası kulisleri vesaire konuşacağız. Bekleriz 21.00 de” şeklinde bir mesaj yolladıktan sonra dönüş mesajlarından biri şöyleydi; “Sevilaycığım… CHP, MHP, AK Parti, HDP hepsi ayrı havada kimse tınlamıyor ama bacadan tutuşmaya başladık. Bir an önce kendi dünyamızdan aklıselim gerçek dünyaya dönmek lazım!”

Geçenlerde de dost sohbetinde yazılarım üzerinden muhabbet ederken arkadaşlardan birisi; “Ev yanıyor cayır cayır, sense aynaya bakıp saçını tarıyorsun hala!”

Yani hem o WhatsApp'tan mesajı yollayan arkadaşım hem de diğer arkadaşım Türkiye’nin ekonomisinin geldiği noktanın çok içler acısı olduğunu hatırlatıp, tabir-i caizse bana laf sokuşturuyorlar. Ülkenin ekonomik olarak düştüğü durumu yazmayıp, çizmeyip de başta CHP olmak üzere sürekli başka şeyler yazmamı kınıyorlar.

Lafa bakın lütfen; “Ev yanıyormuş da ben aynaya bakıyormuşum saçımı tarıyormuşum!”

Hem o iki arkadaşıma hem de gerek sosyal medya hesaplarımdan, gerekse yazılarıma gönderdikleri yorumlarda sürekli bu yönde eleştiriler yapan herkese bir toplu cevap vereyim bu saçımı tarama konusunda.

Arkadaşlar… Sevgili takipçilerim… Değerli okurlarım…

Salak değilim evet! Ben de görüyorum ülke ekonomisinde bir şeylerin bayağı ters gittiğini. Farkındayım ev yanmasa da bir yanık kokusunun mutfaktan taraf geldiğini ama söyleyin ne yapabilirim! Keşke elimde bir sihirli değnek olsa ya da Nobel ödülü alabilecek kadar iyi bir ekonomist olup da ekonominin dümenini elinde bulunduranlara yol gösterebilsem, akıl verebilsem…

Ee ikisi de yok bendenizde! Ne yapayım?

Eğer istediğiniz şey şu anda bu işin sorumluluğu üzerinde olan siyasilere, profesyonellere çullanmam; “Bitirdiniz ekonomiyi! Mahvettiniz bizi!” şeklinde yazılar döşenmem ise ok yapayım!

Yapayım da bu yapacağım eleştiriler, ülke ekonomimizin düzelmesine katkı sunar mı?

Amacımız ne arkadaşlar? Üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek?

Allah aşkınıza farkında değil misiniz? Bir gemideyiz hep beraber ve bu gemi batarsa hep beraber batarız.

Ne anlarsanız anlayın… Umurumda değil ama benim bakış açım şudur bu ekonomi meselesinde; Kim, benim ve ailemin geleceğini de taşıyan bu gemiyi batırmadan sağlam bir limana götürürse, o benim başımın tacıdır. Gözümün bebeğidir!