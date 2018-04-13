Fatih Altaylı'dan Fehmi Koru'ya: Kendinizi abartmayın...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cuhurbaşkanlığı adaylığını "sürekli gündemde tuttuğunu" söylediği Fehmi Koru'nun kendisine gösterdiği tepkiye köşesinden yanıt verdi. Koru'nun kendisine, “Evet, 3. Dünya Savaşı’nı da ben çıkarıyorum zaten” diye esprili bir yanıt verdiğini söyleyen Altaylı, "Kendinizi abartmayın Fehmi Bey" dedi.

2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeniden aday olacağına ilişkin iddiaları konuşulmaya başlanmış, Fatih Altaylı köşesinde, “HÂLÂ ve her şeye rağmen Abdullah Gül’ün adaylığı konuşuluyor ortalıkta. Zannederim bunu pompalayan Fehmi Koru. Çünkü mesele gündemden düştüğü anda Fehmi Koru gaza hafiften dokunuyor" demişti.

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Fehmi Koru ise "araştırmalarda, neredeyse hepsinde, deneklere yöneltilen sorular arasında 'Abdullah Gül aday olsa…' diye başlayan bir sorunun mutlaka bulunduğunu" belirterek, "Böyle bir ihtimal herkesin zihninde yer ediyor çünkü. Aday olur mu olmaz mı, o tabii 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün kendisinin bileceği bir şey" diye yazmıştı.

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Altaylı, "Askeri vesayetin ağababası" başlığıyla (13 Nisan 2018) yayımlanan yazısında, Koru'nun kendisine verdiği yanıtları değerlendirdi. Koru'nun kendisine, "Evet, 3. Dünya Savaşı’nı da ben çıkarıyorum zaten" dediğini aktaran Altaylı, "Yapmayın Fehmi Bey, benim böyle bir iddiam olmadı" dedi.

Fehmi Koru, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığını sürekli gündemde tutanın o olduğunu söylememe bozulmuş olmalı ki, “Evet, 3. Dünya Savaşı’nı da ben çıkarıyorum zaten” diye esprili bir yanıt verdi. Altaylı, devamında şunları kaydetti:

"Her ne kadar Bilderberg toplantılarına katılmadan önce Bilderbergcileri suçlayarak her türlü melanetin ardında onların olduğunu iddia eden sizin gibi biri olsaydım, 'Fehmi Koru, Bilderberg’de aldığı talimatla 3. Dünya Savaşı’na neden olabilecek gelişmeleri kışkırtıyor' gibisinden bir saçmalık da kaleme alabilirdim, ama çok şükür aklım, şuurum hâlâ yerinde. Böyle bir şey demedim, demem de! Fakat şöyle bir yazılarınıza bakarsanız, Abdullah Gül’ün başkan adaylığı konusunda neler yazdığınızı siz de hatırlar ve 'Galiba bu konuda biraz fazla ısrarcı olmuşum' dersiniz.

"Bunu insani bulurum"

Ben bunda da bir beis görmüyorum. İnsanların, sevdikleri dostlarını, arkadaşlarını önemli makamlarda görmek istemeleri normaldir. Abdullah Bey’in Cumhurbaşkanı olmasının size de güç vereceğini bilmeniz, bu arzunuzu kamçılayabilir. Bunu da insani bulurum.

Ama merak etmeyin size 3. Dünya Savaşı’nı çıkaracağınız gibi bir suçlama yapmam, yapamam.

Çünkü kimin neyi yapıp neyi yapamayacağını ölçebilecek kadar izanlıyım."