Fatih Altaylı: Abdullah Gül, aday olursa ilk turu geçemez

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin ortak adayı olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ilk turu geçemeyeceğini ileri sürdü.

İlk turda yüzde 50 + 1'in bulunamaması durumunda ikinci tura Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte CHP'nin adayının geçeceğini söyleyen Altaylı, "Tarih, belgeler ve yorumlar" başlığıyla yayımlanan (10 Nisan 2018) yazısında "Açıkçası CHP’ye oy verecek seçmenden bir miktarı İYİ Parti’ye kaysa bile, oyunun yüzde 10’un az altında veya az üstünde olduğu tahmin edilen İYİ Parti, CHP’nin üzerine çıkamaz" ifadesini kullandı.

Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

"Oyları şu an için kesinlikle barajın altında görünün Saadet’ten aday olsa da yine CHP’yi geçemez. Bu durumda Gül’ün adaylık macerası ilk turda sonlanır. 'Ya çatı aday olursa' diyenler olabilir. Türkiye çatı aday dersini hâlâ almadıysa ben ona bir şey diyemem."