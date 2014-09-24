Fatih Altaylı'dan 'Alo Fatih'e: Ulan bizden daha yandaşı mı var!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanlığı döneminde Habertürk Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Fatih Saraç ve Habertürk gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı arasında geçen telefon görüşmeleri, 17-25 Aralık soruşturmasının adli kolluk ayağına yönelik “darbe” ve “casusluk” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcısı İsmail Uçar tarafından yürütülen 22 Temmuz soruşturma dosyasına da girdi. Dosyaya giren telefon dinlemesi dökümüne göre, Fatih Altaylı, Saraç'ı arayarak "Erdoğan'a hizmet etmelerine rağmen Başbakan'ın emrinde olan kurumların neden kendilerine değil de başka gazetelere reklam verdiklerinden" şikayet ediyor. Altaylı şikayette bulunurken de "Ulan bizden daha yandaşı mı var?" diye sitemde bulunuyor.

Birgün gazetesi, haklarında soruşturma yürütülen polisler aleyhine delil olarak konulan tapeyi yayınladı. Dosyadaki bilgilere göre, Altaylı ve Saraç arasındaki telefon görüşmesi 23 Kasım 2013'te gerçekleşti.

Fatih Saraç hakkında alınan dinleme kararı üzerine yapılan takibe Fatih Altaylı da takıldı. İkili arasında geçen görüşme tapeye şöyle yansıyor:

F.A.: Abi şimdi biz yandaş medyayız ya ama yandaş medya olmanın avantajlarından yararlanacağız şöyle ki...

F.S.: Tamam.

F.A.: Bu Kiptaş bugün görmüşsünüzdür belki Hürriyet, Milliyet, Hürriyet, Sabah, Zaman gazetesinde bir tam sayfa arkada, içeride pardon bizde birinci sayfanın üstünde de Vadide Bahçeşehir diye büyük bir ilan çıktı içeride tam sayfa bu ilanı bizde çıkarmadılar ha sonra bizde de bu ilanlar var ama bu şekliyle yok Kiptaş'ın başındaki adam muhakak ki senin erişimin olan dostlarından bir tanesidir.

F.S.: Hemen.

F.A.: Senin de dikkatine sunuyorum.

F.S.: Biz yandaş medyada değiliz ki tamam arayacağım da...

F.A.: Evet, ulan bizden daha yandaşı mı var?

'Artık yandaşız...'

F.S.: Biliyorsun Halk TV de Halk TV, şöyle sınıflandırmış baskı altındaki medya.

F.A.: Evet abi evet.

F.S.: Biz baskı altındayız.

F.A.: Ama o eskidendi şimdi artık yandaşız.

F.S.: Yo yo, öyle okuyorum.

F.A.: O eskidendi...