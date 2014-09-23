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Erdoğan'dan Fatih Saraç'a: Alo Fatih, bak bugün gene gazetenin ön tarafı...

Eski Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kamuoyunda 'Alo Fatih' olarak bilinen Mehmet Fatih Saraç'a Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau'nun bir fotoğrafı nedeniyle eleştirisi tapelerde yer aldı

23 Eylül 2014 13:10

Fethullah Gülen cemaatine yönelik olarak "paralel yapı" adı altında 22 Temmuz'da yapılan operasyondan sonraki süreçte "darbe girişimi" ve "casusluk" iddiasıyla tutuklanan polislere ilişkin dosyasına delil olarak giren tapeler arasında dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fatih Saraç arasında yapılan görüşme de girdi.

Tayyip Erdoğan’ın Habertürk’ün 12 Mart 2013 tarihli sayısının birinci sayfasında yer alan Galatasaraylı Wesley Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau’nun fotoğrafını kastederek Fatih Saraç’a “Bak bugün gene gazetenin ön tarafı” diye tepki gösterdiği, Saraç’ın da Erdoğan’a “Konuştuğumuz gibi değil mi? Efendim onu Bilal bana hat…hatırlattı ben de kendisine yazdım bu…” diye verdiği cevap yer aldı.

Grihat’ta yer alan görüşme kayıtları şöyle:

Fatih Saraç: Efendim

Recep Tayyip Erdoğan: Alo

F.S.: Efendim

R.T.E.: Ha iyi akşamlar

F.S.: İyi akşamlar efendim

R.T.E.: Ne var ne yok nasılsın

F.S.: Abi şeye geldim Sayın Başbakanım, Ali İbiş abiyi ziyarete geldim onun oradayım

R.T.E.: Hayırdır nesi var

F.S.: …Öye ziyarete gelmiştim kendisini bir eve geldim yani Ayşeynen beraber buyrun fendi

R.T.E.: Şeyi o mesajdan geçmişsin de

F.S.: Hıh

R.T.E.: Bak bugün gene gazetenin ön tarafı

F.S.: Evet

R.T.E.: Konuştuğumuz gibi dimi

F.S.: Efendim onu Bilal bana hat…hatırlattı ben de kendisine yazdım bu…

R.T.E.: …

F.S.: Bilal Bilal

R.T.E.: Hı

F.S.: Abi diye ben bu hafta inşallah onu toparlıyorum efendim

R.T.E.: Hadi bakalım bak orada yanında patronla konuştuk görüyosun

F.S.: emriniz olur efendim anlaşılmıştır konu zaten

R.T.E.: mesajlar geçmişsin ama

F.S.: Aynen getireceğiz efendim bir kısmını yayınlayacağız bir kısmını kendisi size sonr…

R.T.E.: Yok yok

F.S.: Getirecem

R.T.E: Yani o ayrı

F.S.: …Efendim yarın olmazsa bile öbür gün elinizdedir efendim

R.T.E.: İnşallah inşallah

F.S.: İnşallah inşallah efendim biz şimdiden bizim ilim yaymanın genel kurulu olacak siz nisanın sonuna doğru teşrif etme imkanınız olur mu Hasanlan istişare edeyim ki

R.T.E.: Yani müsait olursak olur niye olmasın

F.S.: çünkü sizin teşrifinize göre ona göre büyük bir yer tutacağız onun için soruyorum

R.T.E.: İnşallah

F.S.: Emriniz olur efendim

R.T.E.: …

F.S.: Olur efendim ben size iletirim

R.T.E.: Ali ne yapıyor Ali

F.S.: Yanımda efendim hürmetleri var

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