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Erdoğan'dan Fatih Saraç'a 'frikik' eleştirisi: Sen ona az diyorsan yandık

Eski Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kamuoyunda 'Alo Fatih' olarak bilinen Mehmet Fatih Saraç'a Gwyneth Paltrow’un bir fotoğrafı nedeniyle eleştirisi, tapelerde yer aldı

18 Eylül 2014 11:03

Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nden Kadıköy vapurundan inenlere bakarak "kadınların giyimlerini eleştiren" dönemin Başbakanı, şimdinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gazetelerde yer alan kadın fotoğraflarından da rahatsız olduğu ortaya çıktı. Kamuoyunda “Alo Fatih” olarak bilinen Mehmet Fatih Saraç’la bir konuşması dinlemeye takılan Erdoğan, Habertürk gazetesinin birinci sayfasında (13 Nisan 2013) yer alan ABD’li ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow’un fotoğrafını eleştirdi.

Konuşmada Erdoğan, “Frikik vardı orada bilmiyorum, o frikik” diyor, Saraç, “Az frikik olmazsa yani az frikik olmazsa” diye yanıt veriyor. Erdoğan, Saraç’ın bu sözlerine, “Sen ona az diyorsan yandık biz” diye itiraz ediyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Savcı İsmail Uçar 17-25 Aralık operasyonunu yapan polislere yönelik soruşturma dosyasına Saraç ile ilgili dinleme kararı sonrası Başbakan Erdoğan’la yaptığı görüşmeleri delil olarak ekledi. www.grihat.com’da yer alan haberde kayıtlardan bir tanesi daha yayımlandı. Erdoğan ve Saraç görüşmesinin bir bölümü şöyle:

R.T.E.: Ya mesajların çok güzel geliyor bana yazılı mesajların hele fakat uygulamada hala çarpıklık var bu sabah spor baya şeyinde programında bi bayan vardı felaket.

M.F.S.: Abi yayınladık diyorlar yayınladık efendim.

R.T.E.: Onu yayınladın ama uygulaması önemli bak başarı çok önemli.

M.F.S.: Efendim takip ediyorum.

R.T.E.: Takip takip bunların takip edecek ekibin olmazsa bunlarla hala oralara aynı şekilde ya spor programında affedersin aynı şekilde ya spor programı ya.

M.F.S.: Anladım anladım teker teker yapıyoruz teker teker.

R.T.E.: Bugünün gazetesinin de ön sayfası gayet hoştu yani frikik vardı orada bilmiyorum o frikik…

M.F.S.: Az frikik olmazsa yani az frikik olmazsa.

R.T.E.: Yok canım nereden az kısmında yapma Fatih.

M.F.S.: İnşallah toparlarız biz orda vallahi yani şimdi mesela Erhan’ı aldım.

R.T.E.: Sen ona az diyorsan yandık biz.

M.F.S.: Yok efendim yok yavaş yavaş Erhan’ı aldım şimdilik onunla 17 diye program yaptıracam tamamen siyasi içerikli Kanal 7’den aldım inşallah gazeteye de bir iki tane insan istiyorum ama kardeşlerim gelsin.

R.T.E.: Onu Erhan’ı da ben anlayamadım kim olduğunu tanımıyorum.

M.F.S.: Ana haberi sunuyor ya ana haberi Kanal 7’ de ana haberi sunan çocuk.

R.T.E.: Neyse hayır inşallah hayırlısı.

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