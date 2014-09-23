Erdoğan-Saraç-Ciner üçlüsünden futbolcu pazarlığı: Anasının a., ama kaşının teline takım kurban

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanlığı döneminde Habertürk Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Fatih Saraç ve Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner arasında geçen telefon görüşmeleri, 17-25 Aralık soruşturmasının adli kolluk ayağına yönelik “darbe” ve “casusluk” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcısı İsmail Uçar tarafından yürütülen 22 Temmuz soruşturma dosyasına da girdi. Dosyaya giren telefon dinlemesi dökümüne göre, Erdoğan, Saraç'ı arayarak Ciner Holding bünyesinde bulunan Kasımpaşaspor'dan Özer Hurmacı'nın Rizespor'a transferinin ücretsiz yapılması konusunda Ciner'den yardımcı olmasını istiyor. Görüşmeye göre Turgay Ciner, Fatih Saraç aracılığı ile Erdoğan'ın isteğini duyunca 'anasının a...' diyor ancak daha sonra "Kaşının tek teline yüz tanesini veririz yani istiyorsa takımı olduğu gibi transfer edelim orda" diyerek Erdoğan'ın isteğini kabul ediyor.

Birgün gazetesi, haklarında soruşturma yürütülen polisler aleyhine delil olarak konulan tapeyi yayınladı. Dosyadaki bilgilere göre, Erdoğan, Saraç ve Ciner arasındaki telefon trafiği 23 Kasım 2013'te gerçekleşti..

Fatih Saraç hakkında alınan dinleme kararı üzerine yapılan takibe 23 Kasım 2013’te Saraç’ı arayan Başbakan Erdoğan'la Turgay Ciner de takıldı. Üçlü arasında geçen görüşme tapeye şöyle yansıyor:

23 Kasım 2013'te 2456486050 numaralı tapeye göre Fatih Saraç ile Erdoğan arasında şu konuşma geçiyor:

RTE: Şimdi ben şey için aradım bu Özer vardı ya sizde Özer Hurmacı.



FS: Evet



RTE: hani satıyorsunuz.



FS: Onu şey çıkardılar şey sebebiyle bi zenciler zenci menci deyip hakaret etmiş yani disiplinsizlik bazı şeyler var onu dışarı çıkardılar.



RTE: Disiplinsizlik filan falan neyse şimdi Zafer'le bizim arkadaşlar konuşmuşlar Rize



FS: Rize'den



RTE: Tamam mı



FS: Hım



RTE: Zafer biraz kalkmış para mara istemiş sen patronunla konuş şöyle para mara istemesinler çocuğu serbest bıraksın da Rizespor onu şey yapalım.



FS: İletirim efendim.

Aynı gün Fatih Saraç, patronu Turgay Ciner'i arıyor ve talebi iletiyor. 2456555530 nolu tapeye göre Ciner önce şunları söylüyor: “Biz normalde böyle taleplere anasının a... diyoruz şimdi centilmenlikle hamamın önü deyim yani hiç.”



Fatih Saraç ısrar edince Turgay Ciner şu cümleyi kuruyor: “Benim abimin emri olur. Ne deyim ben şimdi. O da haklı. Sen şimdi sen şimdi söyle emri bile olmaz yani o küçük böyle kaşının tek saçı okey demektir. Öyle söylüyor de...”

'Pek saçı da kalmadı ama...'

Sonraki konuşma şöyle:

TC: Kaşının tek teline yüz tanesini veririz yani istiyorsa takımı olduğu gibi transfer edelim orda.



FS: Tamam peki abi söylüyorum aynen böyle aynen böyle söylüyorum.



TC: Ama böyle söyle ee emri bile olmaz yani saçının tek teli anladın mı?



FS: tamam



TC: Pek saçı da kalmadı ama



FS: Tamam söylüyorum şimdi



TC: Bir yanında da anasının a.ını da söyle yani



FS: Abi oraya dur dur bismillah evet ya öldük öldük dirildik ya vallahi billahi hayatımda böyle heyecanlanmamıştım.

Bu konuşma üzerine Fatih Saraç, Erdoğan'ı arayıp müjde veriyor. Fakat Erdoğan “saçının teline tüm takımı feda ederim” sözleri üzerine başka futbolcular da istiyor. Erdoğan, “Rıza hoca talebi olursa başka da isteriz” diyor.

Fatih Saraç, Erdoğan'la bu görüşmesini Turgay Ciner'e şöyle aktarıyor:



FS: Vallahi bir havaya girdi allaaah aynen şöyle efendim dedim Turgay bey konuştum dedim abi dedim eee dedi diyor ki dedim böyle şimdi dur diyor ki dedim ki onun bir kaşına takımı feda ederim ne emrederse o olur lafımı olur diyor dedim öyle mi dedi dedi öyle dedi efendi yaaa tamam dedi şimdi bende bende Turgay'a çok teşekkür et dedi bu iş bitti biliyoruz dimi dedi bitti efendim dedim durdu şimdi devamı var ama ben bütün takımı feda ederim başka var mı orada dedi işe yarayan oyuncu



TC: Anasının a. yani şimdi anasının a.yani şimdi anasının (gülüyor)



FS: Dedim ki dedim ki efendim zaten 18 kişi zaten yabancımız da az falan filan bizde dedim aşağıda genç çocukları bile 18 alıyoruz öyle gidiyoruz dedim ondan sonra Turgay'a teşekkür et dedi sağ olasın



TC: Tamam sonra deseysin anasının a. diyor diye söyleseydin



FS: Abi onu demedim ama Allah inandırsın o bütün takımı feda ederim lafı var ya az kaldı birden fazlaya gidiyorduk hemen orayı toparladık yani



TC: Tamam iyi oldu



FS: Bildiğin gibi değil yani...

Özer Rize'ye gitmek istemedi

O günlerde Kasımpaşaspor’da siyahi futbolcu ile arasında geçen bir diyologdan ötürü Özer Hurmacı kadro dışı kalmıştı. Kasımpaşa Başkanı, “Henüz, Özer ile ilgili kimseyle görüşmedik. Çaykur Rizespor ve Torku Konyaspor’un ilgilendiğini biliyoruz. Özer Hurmacı bizde kadro dışı kalan bir futbolcu ve bu transfer döneminde mutlaka bir takıma satacağız. Trabzonspor’un ilgilendiğini basından duyuyoruz. Özer, Trabzonlu olduğu için tercihi bu kulüpten yana olabilir” ifadelerini kullamıştı. Kulüp Özer’i Rize’ye bedelsiz vermek istese bile Özer, Çaykur Rizespor’a gitmek istemedi ve Trabzon’a gitti.