Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a 'Şeyma Subaşı' tepkisi: Bu yaptığın cinsiyetçilik, kadına şiddet!..

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı hakkında kaleme aldığı yazıları nedeniyle Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. Altaylı, "Hakan’ın Subaşı’na uyguladığı şeyin adı her yerde 'cinsiyetçilik'tir, 'mobbing'dir, 'kadın karşıtlığı'dır ve asıl olarak 'kadına şiddet'tir" dedi.

Hakan, Şeyma Subaşı'nın Hürriyet'e verdiği röportajda kullandığı ifadeleri eleştirmiş; yayımlanan iki yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Verdiğin röportajla birazcık eğlendik, azıcık kafa bulduk diye...

Pek bozulmuşsun Şeyma...

Bana verdiğin cevapta 'Ben buyum... Sana ne? Kime ne?' falan demişsin.

Eğer ben durup dururken senin...

Acıklı mesleksizliğine... Ruh ikizin Acun’la evlenme biçimine... Her cümlenin başına 'Ya' koymana... 'No way' deyişine... 'Namaz kılamıyorum çünkü çok sosyalim' şeklindeki hayli komik izah biçimine... Cüretkâr cahilliğine...

Laf edip eğlenmiş olsaydım.

Yerden göğe kadar haklı olacaktın Şeyma.

Ama gel gör ki...

Ortada kocaman bir röportaj var Şeyma.

Konuşmuşsun, açılmışsın, anlatmışsın, cevaplamışsın, “Ey ahali, aha da ben buyum” demişsin, yani lisan-ı hal ile kamuoyuna 'Buyurun, beni değerlendirin' demişsin.

E ben de değerlendirdim"

Fatih Altaylı'nın "Bizi sevenler bile kaçıyor mu?" başlığıyla yayımlanan (5 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bunun adı kadına şiddet Ahmet Hakan

Ahmet Hakan bir süredir kafayı Şeyma Subaşı’na taktı.

Önce hafiften dalga geçti. Tebessüm ettik.

Sonra dozunu artırdı ve polemiğe girdi.

“Cılkını çıkardı” dedik.

Ama iş artık çığırından çıktı.

Konu Şeyma Subaşı ile ilgili olsun olmasın, yazılarına Şeyma Subaşı’lı başlıklar atarak genç kadını aşağılamaya yönelik bir tavra dönüştü.

Şeyma Subaşı politik bir figür değil.

Bir suçlu değil.

Yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşmış biri değil.

Bu yüzden de Ahmet Hakan’ın kendisine yönelik takıntısı artık eleştiri sınırlarını aştı.

Hakan’ın Subaşı’na uyguladığı şeyin adı her yerde “cinsiyetçilik”tir, “mobbing”dir, “kadın karşıtlığı”dır ve asıl olarak “kadına şiddet”tir.

Ahmet Hakan’ın Acun Ilıcalı’ya karşı bir tavrı olabilir.

Bilemem.

Ama Acun’la hesaplaşma yeri Şeyma Subaşı değildir.

Ahmet Hakan bir düşünsün, tavla arkadaşı Aydın Doğan’a karşı bir hesabı olanlar, Aydın Doğan’dan nefret edenler aynı şeyi Aydın Doğan’ın eşine ve kızlarına yapsalar doğru bulur mu?