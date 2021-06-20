Fatih Altaylı: Zarrab üstü Baran Korkmaz, ABD istihbaratı için tabakta kaymaklı ekmek kadayıfı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye’de ‘kara para aklamak’ suçlamasıyla hakkında açılan davada tutuklama kararı bulunan ve dün ABD’nin talebiyle Avusturya’da gözaltına alınan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği iddia edilen eski HaberTürk çalışanı Veyis Ateş’in, İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladığı programı değerlendirdi.

Eleştirileri anlamakta zorlandığını yazan Altaylı, “Ne bekliyordunuz, Veyis Ateş’in İsmail Saymaz’ın karşısına oturup, 'Evet İsmail, arayıp 10 milyon euro bir ekip için, 10 milyon euro da başka bir ekip için istedim. Tabii İnan Kıraç’ın 45 milyon dolarlık alacağını da sil dedim' demesini mi!” dedi.

Programda Ateş’in “10 milyon euro falan almadım” dediğini hatırlatan Altaylı, “Zaten ‘Aldın’ diyen yoktu. ‘İstedin’ diyen vardı” hatırlatmasında bulunan Altaylı, programdaki en ‘vahim’ olayın ise Sezgin Baran Korkmaz’ın Veyis Ateş’e yaptığı ‘ithamlar ve hakaret’ olduğunu yazdı.

Altaylı, Korkmaz’ın ABD’nin talebiyle dün Avusturya’da gözaltına alındığını hatırlatarak,

“Büyük olasılıkla o meşhur 12 dakikalık kaydın, kimsenin duymadığı 9 dakikalık bölümü de ABD’nin eline geçecek.

Zarrab üstü Baran Korkmaz, ABD istihbaratı için tabakta kaymaklı ekmek kadayıfı, yalnız ve güzel ülkem için ise ‘yazık’ olacak” dedi.

Altaylı, bugünkü yazında Türkiye’nin ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından burada üsleneceği görevle ilgili de değerlendirmede bulundu.

“ABD ile ilişkileri düzeltmeye çalışmanın maliyeti bu. İşe yarayacak mı emin değilim” diyen Altayla, “Yine de 1 Mart 2003’ten bu yana Türkiye’ye zerre güvenmeyen Pentagon’la güveni yeniden tesis etmeye başlamanın şartlarından biri olarak dayatılmış olsa gerek” dedi.

Altaylı , Türkiye’nin Afganistan’da üstleneceği misyonla ilgili eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin’in kendisini aradığını ve konuyla ilgili “Hükümeti uyarmamız lazım” ve “Afganistan ile ilgili çok hatalı bir tutum ve söylem içindeler. Üstelik bu, Türkiye’nin uluslararası tezlerine ve politikalarına aykırı. En azından Libya politikamız ile çok çelişiyor” dediğini yazdı.

Çetin’in Türkiye’de en yetkili ağzın “Afganistan’da Pakistan ile birlikte çalışacağız” demesine takıldığını ve “Bu söylenecek bir laf değil” dediğini aktaran Altaylı, eski Dışişleri Bakanı’nın şu değerlendirmede bulunduğunu yazdı:

“Bugün Afganistan yaşadığı sorunların ve terör belasının sorumlusu olarak Pakistan’ı görüyor. Ülkesindeki terörün kaynağını Pakistan’ın politikalarına bağlıyor. Ülkenin 30 yıldır çektiklerinde Pakistan parmağı olduğuna inanıyor ve haksız da olmayabilirler. Şimdi Türkiye, Pakistan ile birlikte çalışacağız deyince Afganistan’da tüyler diken diken oluyor. Ve açık söyleyeyim Türk askerinin güvenliği de ciddi tehlikeye giriyor. Dahası Afganistan ile ilişkilerde uzun süreli kalıcı hasar oluşma riski ortaya çıkıyor. Türkiye’nin Afganistan’da kendisine verilen görevi yapmak için Taliban ile diyalog kurduğu biliniyor ve bu normal. Kurmalı da. Ama işin içine bir de Pakistan’ı katarsanız bu çok ciddi sorun olur. Türkiye’yi orada görev yapamaz hale getirir. Sonuçta Afganistan’da meşru bir hükümet var. Güçlü veya güçsüz önemli değil. Meşru. Biz nasıl ki, Libya’da meşru hükümeti destekledik isek, Afganistan’da ilişkimizi meşru hükümet üzerinden götürmeliyiz. Pakistan ile değil.”

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