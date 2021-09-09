Fatih Altaylı: Ya Oytun Erbaş haklı ya da Bakanlık doğru söylemiyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'de Koronavirüs'ten kaynaklı ölüm sayılarının dünya ortalamasına göre az olduğunu belirterek, Oytun Erbaş'ın “Merak etmeyin bu virüs Türkleri etkilemez, Türkler genetik olarak bu virüse yakalanmayacak” sözlerini hatırlattı ve "Ya Oytun Erbaş haklı. Ya da Bakanlığın açıkladığı veriler doğru değil" dedi.

Altaylı, "Oytun Erbaş elbette ki, bilimsel olmayan saçma sapan bir şey söylemişti ama Sağlık Bakanlığı verileri de en az Oytun Erbaş’ın sözleri kadar bilimsel" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, değişik ülkelerden Covid-19 vaka ve ölüm oranlarından örnekler vererek, şöyle devam etti:

"Oran her ülkede üç aşağı beş yukarı aynı. Dünya’da 219 milyon toplam hasta ve 4,5 milyon toplam ölüm var. İki ülke bunu bozuyor. Peru hasta sayısına oranla çok daha yüksek oranda ölüme sahip. Türkiye ise tam tersi. Hasta sayısına oranla çok düşük ölü sayısına. Dünya ortalamasına göre Türkiye’de de yaklaşık 113 bin kaybımızın olması gerekiyordu. Biz bunun yarısı kadar kayıp vermişiz. Oysa dünyada bile bu sayılar tartışılıyor ve ölü sayısının aslında açıklananın iki misli yani 9 milyon civarında olduğu ama hükümetlerin sayıyı gizlediği söyleniyor. Öyle veya böyle. Bizim sayılarımız şunu ortaya koyuyor. Ya Oytun Erbaş haklı. Ya da Bakanlığın açıkladığı veriler doğru değil. Kimse kalkıp da 'Biz tedavide çok başarılıyız o yüzden' demesin. Eğer öyle olsa idi bütün dünya gelip bizi inceliyor, bizim tedavi protokollerimizi bire bir taklit ediyor olurdu."

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