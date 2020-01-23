Fatih Altaylı: Vikipedi gerçekten bir facia, tam Türk işi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, iki yılı aşkın süredir erişim engeli bulunan ve 15 Ocak'ta açılan Wikipedia ilişkin, "Vikipedi gerçekten bir facia, tam Türk işi" görüşünü savundu.

Köşe komşusu Murat Bardakçı'nın fikirlerine katıldığını dile getiren Altaylı, "Wikipedia’ya erişim yasağının kalkmasına menfi yaklaşmış. Diyor ki, ‘İngilizce Wikipedia fena dedik ama Türkçe Vikipedi rezalet.’ Katılırım. Vikipedi gerçekten bir facia. Tam Türk işi. Yalan dolan, eksik gedik. Wikipedia ne kadar zengin ise bu o kadar fakir. Yanlışlar her ikisinde de var ama Vikipedi özensizlik, ilgisizlik üzerine inşa edilmiş. Ama burada doğru olan kapatılmasını ya da yasak kalmasını istemek değil, düzeltilmesini talep etmek. Güvenilir bir kaynak haline gelmesi için çaba göstermek ve bunu talep etmek” ifade etti.

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Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi Resmi Gazetede yayımlandı. Wikipedia, saat 10.40 itibariyle erişime açıldı.

2 yılı aşkın süredir erişime kapalı olan internet ansiklopedisi Wikipedia, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından açıldı.

Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.