Fatih Altaylı: Ülkeye gelenlerden PCR bile istenmiyor; kimse içi boş 'yerli ve milli' masalları anlatmasın

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'ye girerken PCR testi istenmemesini eleştirirken, "Bu ülke yol gecen hanı mı? Sınırları bu kadar açık, dünyanın her yerinden her isteyenin elini kolunu sallayarak geldiği bir başka ülke yok. Vatandaşını haklı olarak eve hapseden bu ülke yönetimi, başka ülkeden gelenlerden ülkeye girişte bir PCR testi bile istemiyorsa, vatandaşına sokağa çıktığı, karantina kurallarına uymadığı için haklı olarak ceza üzerine ceza kesen bu ülke, gelen yabancıları bırakın 14 gün karantinayı bir saat bile karantinaya almıyorsa... Kimse içi boş 'yerli ve milli' masalları anlatmasın" dedi.

Altaylı, "Bir Türk vatandaşı yolcusunu karşılamak için gittiği havaalanına 'pandemi tedbirleri' gerekçesiyle haklı olarak sokulmazken, hangi ülkeden gelirse gelsin bir yabancı Türkiye’ye hiçbir soru sorulmadan elini kolunu sallayarak girebiliyor, sokaklarında canının çektiği gibi cirit atabiliyorsa... Kimse bana palavradan 'millilik' söylemleri falan atmasın. Milliliğin esası ülkenin vatandaşlarını dışardan gelecek tehlikelere karşı korumaktır. Üç kuruş döviz girecek diye tehlikeye atmak değil" görüşünü savundu.

Altaylı, 'Çin aşısı'na ilişkin tartışmaları da eleştirirken, "Çok açık bir bilimsel ırkçılık. Neredeyse 'çakma' demeye getiriyorlar. Sağlık Bakanlığı’nı 'Çin aşısı getiriyorsun' diye eleştirmek anlamsız. Ama 'Niye diğer aşılardan da getirmiyorsun' demenin bir manası var. Çünkü Çin aşısı dediğiniz Sinovac’ın COVID aşısı 60 yaş üzerinde denenmedi. Bir diğer eksiklik ise ısmarlanan aşı miktarı. 50 milyon doz tüm bilim insanlarının da söylediği gibi az" ifadesini kullandı.

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