Fatih Altaylı: Türkiye’de sistemin nasıl işlediği ya da bu gençlerin neden iktidar partili hale geldiğini gösteren şey Kürşat Ayvatoğlu’nun açıklaması oldu

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen AKP Genel Merkezi büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'nu mahkemenin serbest bırakana ve olayın 'örtbas edilme' durumu ortaya çıkıncaya kadar olayla ilgilenmediğini belirterek, "Instagram hesabımdan dalga geçtim, tepki gösterdim pek çokları gibi. Nitekim serbest bırakılan Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı. Tutuklansın da demiyorum. Serbest yargılanmalı elbette ama yargılanmalı. Ama bana göre olayı rezalet boyutuna taşıyan ve Türkiye’de sistemin nasıl işlediği ya da bu gençlerin neden iktidar partili hale geldiğini gösteren şey Kürşat Ayvatoğlu’nun açıklaması oldu." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı yazısında, "Sözde duygusal, aileyi öne çıkaran, anasını öne atarak arkasına saklanan açıklama tam bir felaket.Tam bir 'Merdi Kıpti’nin şecaat arzı' Delikanlı Kürşat tam da Türkiye’de siyasetin sirkatin söylemiş. Adam diyor ki, 'Ben aslında AK Partili falan değilim. Sadece AK Parti’nin gücünden faydalanmak, şemsiyesi altına girmek, oradan nemalanmak için o partiye girdim. Benim yüzümden partiyi suçlamayın.' Bu müthiş bir itiraftır. Mesele birilerinin çektiği birkaç gram kokain değildir. Asıl mesele budur. Zenginleşmek, dilediğince at koşturmak, imkanlarını arttırmak, dokunulmazlık elde etmek için iktidar partisi altına girmektir mesele. Mesele bu Merdi Kıptilerdir. Mesele bunların normalleştirdiği 'sirkat için siyaset' düşüncesidir. Mesele siyasetin gücünün bir yolsuzluk, bir hırsızlık, bir zenginleşme kaldıracı olarak görülmesidir. Mesele bunun çok normalmiş gibi söylenebiliyor hale gelmiş olmasıdır." ifadesini kullandı.

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