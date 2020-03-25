Fatih Altaylı: Tüm yetki Sağlık Bakanı Koca'da olsa çok sıkı bir sokağa çıkma yasağı uygulayacağından eminim

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm yetki kendisinde olsa sokağa çıkma yasağı uygulayacağından emin olduğunu yazdı.

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Sağlık Bakanı'nın kendisini aradığını belirten Altaylı, "Bakan Koca ile yaptığım konuşmadan hissettiğim şu. Bakan asıl mücadelenin henüz başlamadığı fikrinde. Açık açık söylemedi ama öyle anladım. Sayıların artacağını düşünüyor. Mücadelede en önemli unsurun da 'Karantina ve sosyal izolasyon ve sosyal mesafe olduğu' inancında. Tabii el hijyeninden sonra. Böyle bir şey söylemedi ama hissettiğim şu oldu… Tüm yetki kendisinde olsa sanki çok sıkı bir sokağa çıkma yasağı ya da kontrollü çıkış izni uygulayacağından eminim." ifadesini kullandı.

Altaylı, "Hızlı testlerin yanı sıra bir de “real time test kitleri” alınmış Çin’den. Bu da şu demekmiş: 'Hızlı test kitleri için de bir PCR cihazı gerekiyor sonuçta. Ama real time testler için buna gerek yok. Doğrudan çok hızlı sonuç veren test yapıyor. Bu testleri PCR cihazı olmayan yurdun en ücra yerlerine yollayacağız. Böylece mesela Şırnak’ta da bu testler yapılabilecek. Çok da hızlı biçimde. Böylelikle elimizdeki veri havuzu çok güçlenecek' Peki niye bütün testler hızlı ve real time yöntemi ile yapılmıyor. Anladığım kadarı ile bunun iki nedeni var.Birincisi PCR testleri Türkiye’de üretilen malzeme ile yapılıyor ve dışa bağımlı değil. İkinci önemli özellik ise şu: PCR testleri daha güvenilir. PCR’larda sonuç yüzde 95 güvenilir ise hızlı testlerde yüzde 85, real time testlerde yüzde 80 gibi. (Bu bilgiyi veren Bakan Koca değil. Benim eklediğim bir nokta.)" düşücesini dile getirdi.

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