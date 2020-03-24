"Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı, Erdoğan'ı genel tecrit konusunda ikna edememiş"

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı RecepTayyip Erdoğan’ı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını yavaşlatmanın en iyi yolunun genel bir tecrit uygulanması olduğu konusunda ikna edemediklerini yazdı.

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Sağlık Bakanı'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamayı yorumlayan Yetkin, "Siyaset kulisinde Koca’nın basın toplantısı metnine Beştepe metin yazarlarının, hatta İstanbul’daki belli mahfillerin kaleminin değdiği söylentisi yayılıyor. En son sayfada kalan iki satırı okumayı unuttuğunu fark edip sorulara geçerken sonradan eklemesi konuşmanın en azından bazı bölümlerinin sonradan monte edildiği şeklinde yorumlanıyor" ifadesini kullandı.

Yetkin, uzaktan eğitim dersinde çocuklara Adnan Menderes'in idam sahnesinin izlettirilmesine ilişkin ise, "Siyaset kulisinde Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da son zamanlarda sempati topladığı için AK Parti içindeki bazı gruplarca hedefe alındığı konuşuluyor. Uzaktan eğitimin ilk gününde ortaya çıkan Adnan Menderes’in idamının çizgi film olarak çocuklara gösterilmesinin 'içeriden sabotaj' olduğu öne sürülüyor. Selçuk 'güvendiği kişiler' tarafından kumpasa düşürüldüğünü söylüyor satır arasında." kulisini paylaştı.

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