Fatih Altaylı: Trump’ın daha önce "İşe yarıyormuş" dediği ilaç tedavi protokolünde yer almıyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde Koronavirüs'e yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanan tedavinin detaylarını aktardı. Trump’ın daha önce “İşe yarıyormuş” dediği “Hidroksiklorokin” etken maddeli ilacın tedavi protokolünde yer almadığına dikkati çeken Altaylı, uygulanan ilaçları isim isim aktardı.

Altaylı'nın katardığına göre, Başkan Trump’a ilk gün uygulanan tedavi ve ilaçları şöyle:

PCR testinin pozitif çıkmasının ardından ilk önlem olarak Başkan Trump’a 8 gramlık bir doz olarak Regeneron Polyclonal Antikor kokteyli damardan uygulanmış.

Polyclonal antikorlara ilaveten Başkan’a Çinko, D vitamini, Famotidine, Melatonin ve günlük aspirin verilmiş.

Öte yandan Altaylı Tump'un son durumuna ilişkin de, "İlk gün tedavisi sonrası Başkan’ın hayli yorgun ama keyfinin yerinde olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

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