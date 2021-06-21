Fatih Altaylı: TRT’nin ayrıcalıklı sunucusu Ersin Düzen’den söz edelim; bu arkadaşın TRT maaşı gündeme gelmişti bir aralar

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, daha önce spor spikeri Ersin Düzen hakkında gündeme gelen maaş haberlerini hatırlatarak "Epey zaman önce Rıdvan Dilmen tarafından dillendirilen ve benim tarafımdan da söylenen bazı meseleler hala yanıtsız" diye yazdı.

Altaylı, "Bu vesile ile bunları tekrar soralım. TRT’nin ayrıcalıklı sunucusu Ersin Düzen’den söz edelim. Bu arkadaşın TRT maaşı gündeme gelmişti bir aralar. Ve tabii Federasyon'daki danışmanlığı. TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim Eren acaba Ali Eyüboğlu’na bu Ersin Düzen’in şirketine yılda kaç TL’lik ödeme yapıldığını, Bakü seyahati için kendisine kaç lira verildiğini, masraflarının kimin tarafından karşılandığını, bu organizasyondaki anlatımları için kendisine ekstradan kaç TL ödendiğini, bir başka TRT çalışanının Milli Takımlar sponsoru firmanın reklamını seslendirmesinin mümkün olup olmadığını da anlatır mı!

Türk Futbol Federasyonu da bu Ersin Düzen adlı zata federasyon danışmanlığı için kaç TL ödediğini, Milli Takımlar sponsoru BTCTürk’ün reklam filmini seslendirmesi karşılığında bu Ersin Düzen’e kaç TL ödendiğini, federasyon danışmanı ve kamu yayıncısı için maç anlatıcısı olan birinin sponsor seslendirmesi yapmasının normal olup olmadığını açıklar mı!" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - "İspatlanırsa TV’lere çıkmam" demişti, Ersin Düzen’in şirketi TRT’den ayda 412 bin lira alıyormuş