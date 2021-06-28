Fatih Altaylı: Taylan kardeşim, Galatasaraylı olmanın farkını hissettirdiğin için teşekkürler; bırak köpekler havlasın ardından

Üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan ve "Powered by pride" (gücünü onurdan alan) yazan bir tişörtle paylaşım yapan Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, TV 100'de program yapan Turgay Demir ve Emre Bol isimli yorumcular tarafından hedef alındı. HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bu konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda "Galatasaraylı olmanın farkını hissettirdiğin için teşekkürler. Bırak köpekler havlasın ardından" ifadelerini kullandı.

TV 100 kanalında yayımlanan VAR Odası programında yorumculuk yapan Turgay Demir ve Emre Bol, Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Taylan Antalyalı'nın "pride" tişörtlü paylaşımını hedef aldı. Daha önce "Diagne Senegal'de timsah yiyordu, buraya geldi topçu oldu" sözleriyle gündeme gelen Bol, Antalyalı'nın paylaşımı için, "Milli takıma almam, herkes yaşadığı ülkenin ahlakına ananesine saygı duyacak kardeşim" diye konuştu. "Taylan Antalyalı'nın hangi cinsel 'şeye' ait olduğunu bilmiyorum, beni de ilgilendirmiyor" diyen Bol, "Taylan Galatasaray'a gelmeden önce Erzurumspor'da oynuyordu, Erzurum'da giysin bu tişörtü de görelim" dedi.

TIKLAYIN - TV 100 yorumcuları, "pride" tişörtü giyen Taylan Antalyalı’yı hedef aldı: Milli takıma almam, herkes yaşadığı ülkenin ahlakına saygı duyacak

Bu konuya ilişkin olarak sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Fatih Altaylı, "Taylan kardeşim Galatasaray’a futbolunla çok yakışıyordun ve çok şey katıyordun. Şimdi gördüm ki kişiliğinle ve karakterinle de çok şey katıyormuşsun. Galatasaraylı olmanın farkını hissettirdiğin için teşekkürler. Bırak köpekler havlasın ardından" diye yazdı.