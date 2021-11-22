Fatih Altaylı: Soysuzluğu, utanmazlığı, yalanla kazanmaya çalışmayı, hiçbir değere sahip olmamayı, bu kez kameraya kaydetmeyi başarmışlar

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan Boji'ye kurulan kumpasın daha önce de, gazetecilere, emekli generallere yapıldığını belirterek, "Hep bildik, hep söyledik ama ilk kez Boji isimli köpek sayesinde gözlerimizle gördük, kayıt altına alındı. Toplu taşıma araçlarında yaşayan zararsız bir köpekten kurtulmak için oraya “bok” yerleştirenle, karargahta döşeme altına dosya yerleştiren özünde aynı kişidir." diye yazdı.

Boji'yi vagondan atmak için koltuğa bok koyanla, gazeteciyi sistemden atmak için çalışma odasına sahte belge yerleştirenlerin özünde aynı kişi olduğuna işaret eden Altaylı, "Soysuzluğu, utanmazlığı, yalanla kazanmaya çalışmayı, hiçbir değere sahip olmamayı, "Her yol mübah"ı bu kez kameraya kaydetmeyi başarmışlar.

Mesele Boji değil anlamadınız mı! Mesele Boji’nin içinde olduğu insanlık, çağdaşlık, hak, hukuk vagonu. Mesele o vagondan sadece Boji’yi değil, herkesi indirmek. Acaba Kemal Bey, o boku oraya koyanla da helalleşmeyi düşünüyor mu, ben asıl onu merak ediyorum!" ifadelerini kullandı.

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