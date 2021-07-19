Fatih Altaylı: Sayın ilgili bakanlar, bu gelen güruha karşı bu umursamazlığın nedeni nedir; burası Dingo’nın ahırı mıdır?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, iktidarı eleştirdiği bugünkü yazısında, “Kardeşim, sınırlarımızı delik deşik eden Afganlılar neyin nesidir!” dedi.

“Sınırlarımızı delik deşik etmekle kalmayıp, evlatlarımızı da delik deşik eden bu gizli işgal ordusu nasıl olur da elini kolunu sallayarak bu ülkenin her tarafında gezebilmektedir. Siz bunun Türkiye’ye yönelik bir saldırı, bir plan olduğunu fark etmeyecek kadar mı basiretsizsiniz!” diyen Altaylı, "İran Devleti babasının hayrına mı tırlar dolusu, büyük bölümü 20-40 yaş arası 'erkek' Afgan’ı Türkiye sınırına getirmektedir? Bunun Türkiye’nin geleceği, iç düzeni, ulusal ve dahi vatandaşlarının kişisel güvenliği için oluşturduğu tehlikeyi görmek çok mu zordur! Sayın ilgili bakanlar, bu gelen güruha karşı bu umursamazlığın nedeni nedir? Burası Dingo’nın ahırı mıdır?” diye sordu.

Altaylı devamında da, “Yoksa ABD’ye sadece Afganistan’a asker yollama değil, Afganlıları bu ülkeye doldurma sözü mü verilmiştir! Canım memleketi yaşanmaz hale getirme arzusu bilinçli bir tercih midir yoksa bir şuursuzluğun sonucu mudur!” ifadelerini kullandı.

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