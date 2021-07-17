Kaçak göçmenleri TIR'la getirdiler, otoyolda bıraktılar!

Yurt dışından getirdikleri 150 civarında kaçak göçmen, Niğde'de otoyolda bırakıp terk edilirken, jandarma 70 göçmeni yakaladı. Daha sonra Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada "74 düzensiz göçmenin yakalandığı" belirtildi. Valilik olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Niğde'de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, insan kaçakçıları yurt dışından getirdikleri kaçak göçmenleri oto yolda bıraktı.



Kaçak göçmenlerin Yıldıztepe Beldesi, Hasaköy, Pınarcık ve civar bulunan yerleşim bölgelerinde oldukları tespit edildi.



İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışması sonucunda yaklaşık 70 kaçak göçmen yakalandı. Su ve açlık çektikleri görülen kaçak göçmenlere jandarma yemek ve su ikram etti.



Halen bölgede olan kaçak göçmenlerle ilgili olarak jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. (İHA)

Valilikten açıklama geldi

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "16.07.2021 günü ilimiz Ankara -Niğde Otoyolu Hasaköy Mevkii civarında yaklaşık “100” düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ilimiz Jandarma Komutanlığı görevlilerince söz konusu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar '74' düzensiz göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir. Arazide ve çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şahısları bölgeye getiren tırın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.