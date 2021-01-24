Fatih Altaylı: Sağlık sistemimiz geri kalan 1,8 milyon aşıyı niye hâlâ yapmadı?

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Çin'den gelen 3 milyon doz Coronavac aşısının 1,8 milyonun neden hâlâ yapılmadığını sordu.

Altaylı bugünkü yazısında, "Geldiğini söylediğiniz 3 milyon aşıdan 10 günde 1 milyon 200 bini yapıldı. Elinize sağlık. Günde 1,3 milyon aşı yapma kapasitesine sahip sağlık sistemimiz geri kalan 1,8 milyonu niye hâlâ yapmadı. Yapamadı. Çünkü siz gerçeği söylemedikçe herkes o 1 milyon 800 bin aşının da birilerine yapıldığını ama açıklayamayacağınız birilerine yapıldığını düşünüyor." ifadesini kullandı.